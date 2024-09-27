Pegasus CEO’su Güliz Öztürk, “En Güçlü 50 Kadın CEO” Listesinde

Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, Ekonomist Dergisi’nin düzenlediği 50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi’ne katıldı ve “Fark Yaratan Liderlik” panelinde konuşma yaptı. Panelde, iş dünyasında kadınların rolünü güçlendirmek, liderlikte çeşitliliği artırmak ve daha kapsayıcı bir gelecek inşa etmenin yolları ele alındı.

Bu etkinlikte, Güliz Öztürk, Ekonomist Dergisi’nin hazırladığı “En Güçlü 50 Kadın CEO” listesine girerek prestijli bir ödül aldı. Güliz Öztürk, Kadıköy Anadolu Lisesi’nin ardından Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

İş hayatına Türk Hava Yolları’nda başlayarak 1990-2003 yılları arasında çeşitli görevlerde bulundu. 2005 yılında Pegasus Hava Yolları’na katılan Öztürk, burada 2008’de Satış Direktörü, 2010’da Genel Müdür Yardımcısı oldu ve 2022’den bu yana CEO görevini sürdürüyor.

Havacılıkta İlk Kadın CEO Olmanın Önemi

Güliz Öztürk, Türk Sivil Havacılık Tarihi’nde hava yolu taşımacılığındaki ilk kadın CEO olmanın gurur verici olduğunu belirtti. Ancak kendisini bir “kadın CEO” olarak tanımlamaktan ziyade, yeteneklerine ve potansiyeline odaklandığını ifade etti.

Kendisini cinsiyete göre değil, yetenek, kapasite ve iyi niyetle değerlendirdiğini vurgulayan Öztürk, rol model olma sorumluluğunu da üstlendiğini belirtti.

Liderlik Tarzı ve Önemi

Öztürk, modern ve paylaşımcı bir yönetim anlayışı benimsediğini ifade etti. Ekip çalışmasına büyük önem verdiğini ve başarılı bir üst yönetici olmanın iyi bir ekiple mümkün olduğunu dile getirdi. Ekip içindeki sinerjiyi ve enerjiyi en büyük motivasyon kaynağı olarak gördüğünü vurguladı.

Pegasus’un Gelecek Hedefleri

Pegasus Hava Yolları, yüksek verimlilik ve etkin maliyet yönetimi ile öne çıkıyor. Maliyet yönetimi, şirketin iş modelinin temelini oluşturuyor.

Pegasus, pandemi öncesi ve sonrası dönemlerde dünyadaki en düşük birim maliyete sahip hava yolu şirketlerinden biri olarak dikkat çekmişti. 2024 yılı zorluklarla dolu olsa da, maliyet yönetimi alanındaki uzmanlıklarıyla bu zorlukların üstesinden geleceklerine inanıyorlar.

Pegasus’un diğer hedefleri arasında uçuş ağını genişletmek bulunuyor. Turizm Bakanlığı’nın 2024 yılında 60 milyon ziyaretçiyi hedeflediği bu dönemde, Pegasus da uçuş sayısını artırarak hizmet verdiği bölgeleri büyütmeye devam ediyor. Ayrıca filo yenileme çalışmalarına da devam eden Pegasus, 2024 yılında 16 adet yeni nesil uçak daha teslim almayı planlıyor.

Teknoloji Yatırımları ve Dijital Dönüşüm

Pegasus, 2018 yılında başlattığı dijital dönüşümle “Türkiye’nin dijital havayolu” olma vizyonunu sürdürüyor. Dijitalleşme yatırımlarıyla misafirlerinin seyahat deneyimini ve çalışanların iş süreçlerini daha verimli hale getirmeye çalışıyorlar.

Silikon Vadisi’nde kurulan Teknoloji İnovasyon Merkezi, bu alandaki en son gelişmeleri yakından takip etmelerine yardımcı olacak.

Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri

Pegasus, misafirlerine en iyi hizmeti sunmak amacıyla çağrı merkezi hizmetlerinde global firmalarla iş birliği yapıyor. Müşteri memnuniyeti sağlama ve hizmet kalitesini artırma amacıyla bu alandaki çalışmalarına devam ediyorlar.