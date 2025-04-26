Dünya Pilotlar Günü Sivrihisar’da Kutlanıyor: Fly-Inn Etkinliği 7. Kez Yapılacak

Sivrihisar Havacılık Merkezi (S.H.M.)/Necati Artan Tesisleri, bu yıl yedinci kez “Dünya Pilotlar Günü Kutlaması” ve “Fly-Inn” organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 26 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek etkinlik, havacılık tutkunlarını bir araya getirerek unutulmaz anlara sahne olacak.

Uçuş Dolu Bir Gün Pilotları Bekliyor

26 Nisan sabahı saat 09.00 itibariyle başlayacak etkinlikte, pilotlar S.H.M. lokal uçuş imkanlarından yararlanabilecek. Katılımcılar, hava taşıtlarını apronda ücretsiz olarak konaklatabilecek. Tesislerde bulunan çeşitli havacılık yakıtları, ihtiyaç duyan hava araçları için hazır durumda olacak.

Amatör, Sportif ve Kültürel Havacılık Sempozyumu

Etkinlik kapsamında düzenlenecek olan Amatör, Sportif ve Kültürel Havacılık Sempozyumu, saat 13.00-14.45 arasında gerçekleştirilecek. Üçüncü kez organize edilen bu sempozyumda havacılığın ortak sorunları ele alınacak. Konuşmacılar arasında amatör pilotlar Ömer Erdem ve Ferhat Tigrel yer alıyor.

Türkiye’nin İlk Kadın Akrobasi Pilotu Sahne Alacak

Saat 15.00’te Türkiye’nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, “Yeni Menekşe” adlı uçağıyla akrobasi gösterisi yapacak. Gösteri sonrasında Öztürk Şener, hangarda düzenlenecek havacılık sohbetlerine de katılacak.

M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi Ziyarete Açık

Etkinlik boyunca katılımcılar, Türkiye’nin ilk uçan müzesi olma özelliğine sahip M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesini gezme fırsatı bulacak. Müze, envanterinde bulunan uçakları uçuşa elverişli halde korumasıyla dikkat çekiyor.

Sky Cafe’de Canlı Müzik Keyfi

Aprona sıfır konumda bulunan Sky Cafe, organizasyon süresince katılımcılara çeşitli yemek seçenekleri sunacak. Akşam saatlerinde ise “Grup Trian” sahne alacak ve canlı müzik eşliğinde geleneksel parti başlayacak. Etkinlik sonunda tüm katılımcılara Katılım Sertifikaları takdim edilecek.

Etkinlik Tarihi: 26 Nisan 2025

Yer: Sivrihisar Havacılık Merkezi / Necati Artan Tesisleri

Daha fazla bilgi için Sivrihisar Havacılık Merkezi resmi kaynakları takip edilebilir.