Milano Bergamo Havalimanı Ağını Genişletiyor: Yeni Rotalar, Ortaklar ve Yolcu Deneyimi

Milano Bergamo Havalimanı, 2025 yaz sezonuna iddialı bir giriş yapıyor. Genişleyen uçuş ağı, yeni havayolu ortakları ve modernize edilen yolcu tesisleriyle birlikte havalimanı, hem Avrupa’nın hem de dünyanın önemli bağlantı merkezlerinden biri olma konumunu daha da pekiştiriyor. Peki bu yaz yolcuları neler bekliyor?

2025 Yazında 145 Noktaya Uçuş: Kuzey İtalya’nın Geçit Kapısı Genişliyor

30 Mart – 25 Ekim 2025 tarihleri arasında Milano Bergamo Havalimanı, tam 39 ülkede 145 farklı varış noktasına doğrudan uçuş sunacak. Bu da demek oluyor ki, Bergamo artık yalnızca Milano’ya değil; Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’ya açılan stratejik bir kapı hâline geliyor. Gerek tatil amaçlı seyahat edenler gerekse iş seyahati yapanlar için geniş bir destinasyon yelpazesi sunuluyor.

Yeni Havayolları, Yeni Maceralar: 4 Taşıyıcı Sisteme Dahil Oluyor

2025 yaz sezonunda havalimanı ağına dört yeni havayolu dahil ediliyor. Her biri farklı bölgelere açılan kapılar niteliğinde:

Air Cairo : 5 Nisan itibarıyla Şarm El Şeyh’e direkt seferler sunacak. Kızıldeniz’in eşsiz plajlarına bir adım daha yakınız.

: 5 Nisan itibarıyla Şarm El Şeyh’e direkt seferler sunacak. Kızıldeniz’in eşsiz plajlarına bir adım daha yakınız. SkyAlps : 15 Mayıs’tan itibaren Bosna Hersek’in gizli hazinesi Mostar’a uçuşlar başlıyor.

: 15 Mayıs’tan itibaren Bosna Hersek’in gizli hazinesi Mostar’a uçuşlar başlıyor. L’Odyssey : 30 Mayıs’ta başlayacak Nice seferleri, Fransız Rivierası’nın kalbini yolcularla buluşturacak.

: 30 Mayıs’ta başlayacak Nice seferleri, Fransız Rivierası’nın kalbini yolcularla buluşturacak. Blue Bird Airways: 24 Haziran’da Tel Aviv hattı açılıyor, Akdeniz’in doğusu yolcularla buluşuyor.

Geri Dönen Devler ve Genişleyen Rotalar

Yeni havayolları kadar, geri dönen markalar da dikkat çekiyor. 2025 yaz sezonunda Bergamo’ya dönüş yapan havayolları arasında Dan Air, Norwegian, Air Arabia, Aeroitalia, Eurowings ve Neos yer alıyor.

Öne çıkan detaylar ise şöyle:

Norwegian , Kopenhag, Bergen ve Stavanger’e yeniden uçarken, kuzey ışıkları meraklıları için Tromsø seferlerini nisan sonuna kadar sürdürüyor.

, Kopenhag, Bergen ve Stavanger’e yeniden uçarken, kuzey ışıkları meraklıları için seferlerini nisan sonuna kadar sürdürüyor. Aeroitalia , Sicilya severleri mutlu edecek bir haberle geliyor: Catania ve Palermo uçuşlarına geri dönüyor, üstelik Comiso seferlerini günlük hâle getiriyor.

, Sicilya severleri mutlu edecek bir haberle geliyor: uçuşlarına geri dönüyor, üstelik seferlerini günlük hâle getiriyor. Neos, Dakar hattını sürdürürken, yaz dönemine özel olarak Cagliari ve Marsa Matrouh rotalarını da ekliyor.

Ryanair Uçuşlarında Büyük Genişleme

Bergamo’nun en güçlü havayolu ortaklarından biri olan Ryanair, yaz sezonunda ağına birçok yeni destinasyon ekliyor:

Belfast, Cork, Knock, Lourdes, Brno, Biarritz, Tel Aviv, Castellon, Baf, Dubrovnik, Zadar ve Lappeenranta gibi önemli şehirlerle bağlantılar yeniden başlıyor.

gibi önemli şehirlerle bağlantılar yeniden başlıyor. Tatil tutkunları için Ibiza, Menorca ve Yunan adalarına mevsimsel uçuşlar sunulacak.

ve Yunan adalarına mevsimsel uçuşlar sunulacak. Popüler Rovaniemi rotası artık sadece sezonluk değil, yıl boyunca hizmette!

Dubai’ye Günlük İki Sefer: Flydubai ile Bağlantı Güçleniyor

Uzak destinasyonlarla bağlantı sağlamak isteyenler için Flydubai büyük bir adım atıyor. Nisan ve Ağustos ayları arasında Dubai’ye günde iki kez direkt uçuş sunulacak. Bu gelişme, Asya ve Afrika’ya yapılacak aktarmalı uçuşlarda Milano Bergamo’nun daha da cazip bir merkez hâline gelmesini sağlıyor.

Yolcu Deneyiminde Yeni Dönem: Check-in Salonu İki Katına Çıkıyor

Milano Bergamo Havalimanı, yalnızca uçuş ağını değil, yolcu deneyimini de geliştirmek için yatırımlarına devam ediyor. Haziran ayında hizmete girecek olan yeni check-in salonu, mevcut alanın neredeyse iki katı büyüklüğünde olacak. Bu genişleme sayesinde daha hızlı işlemler, daha az kuyruk, daha konforlu bir deneyim yolcuları bekliyor.

SACBO Ticari Havacılık Direktörü Giacomo Cattaneo da bu gelişmeyle ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

“2025 yaz sezonu, büyüme stratejimizin ve küresel bağlantı vizyonumuzun önemli bir parçasını oluşturuyor. Yeni havayolu iş birliklerimiz ve genişleyen altyapımız sayesinde hizmet kalitemizi en üst düzeye taşımayı hedefliyoruz.”

Bergamo, 2025 Yazında Gökyüzüne Açılan En Cazip Kapılardan Biri Olacak

145 destinasyon, onlarca havayolu iş birliği ve modernize edilen yolcu alanları… Milano Bergamo Havalimanı, 2025 yazında yalnızca İtalya için değil, tüm Avrupa için güçlü bir seyahat merkezi olmaya hazırlanıyor. Eğer bu yaz seyahat planı yapıyorsanız, Bergamo’dan kalkan uçuşlara mutlaka bir göz atmalısınız. Belki de bir sonraki maceranız, tam da buradan başlayacaktır…