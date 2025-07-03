Avrupa’daki bu havalimanında uçaklar artık zamanında kalkıyor

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta bulunan havalimanında, Baltic Ground Service (BGS) Mayıs ayında dikkat çekici bir başarıya imza attı. Wizz Air’in Vilnius kalkışlı uçuşlarında %100 zamanında kalkış oranı yakalandı. Bu olağanüstü performans sayesinde Vilnius, Wizz Air’in 60 istasyonu arasında birinci sıraya yerleşti.

Uçuş operasyonlarında %97–98 KPI hedefi standart kabul edilirken, %100 zamanında kalkış nadiren görülen bir başarı olarak kayıtlara geçti. BGS’nin kendi iç hedefi olan %99,2 bile sektör ortalamasının oldukça üzerinde bir çıta. Buna rağmen, şirket tüm operasyon halkalarını kusursuz işleterek bu hedefi aşmayı başardı.

Zamanında kalkış için kusursuz ekip çalışması

BGS Group Ticari Operasyonlar Başkanı Vitalis Dudys’e göre bu başarı, sadece iyi organizasyon değil, aynı zamanda takım içi mükemmel koordinasyonun bir sonucu. Dudys, “Her halkayı bir saat mekanizması gibi çalıştırmak gerekiyor. Hem şirket içi hem de havalimanı ve diğer hizmet sağlayıcılarla eş zamanlı iletişim şart,” diyor.

Vilnius Havalimanı’nda Wizz Air uçuşlarında yer hizmetleri, uçak havadayken başlıyor. Uçak iniş yaptıktan sonra apron ekipleri derhal harekete geçiyor. İlk olarak uçakta dış hasar kontrolü yapılıyor. Ardından merdiven kurulumundan bagaj boşaltımına, kargo ve postaların ayrıştırılmasına kadar süreç eş zamanlı olarak başlatılıyor.

Aynı anda yeni sefer için hazırlıklar da hızla ilerliyor. Temizlik ekipleri çalışmalara başlarken, yakıt ikmali de gerçekleştiriliyor. Bütün bu işlemler sırasında ramp ajanı, her ekip ile aktif iletişim halinde kalarak uçağın yolcu alımına ne zaman hazır olacağını koordine ediyor. Tüm adımların planlandığı gibi işlemesi sayesinde %100 zamanında kalkış hedefi yakalandı.

Dudys, bu performansın rastlantısal olmadığını belirtiyor. Şirketin genellikle %99,4 ila %99,6 arasında bir zamanında kalkış oranı yakaladığını vurguluyor. BGS ayrıca, Avrupa’da IATA tarafından verilen ISAGO güvenlik sertifikasını alan ilk yer hizmetleri şirketi unvanına da sahip. Bu sertifika, uluslararası standartlarda güvenlik ve hizmet kalitesinin sağlandığını gösteriyor.

BGS yöneticileri, bu başarıyı yeni müşterilere güvenle sunarken, hizmet kalitesine olan inançlarının da tam olduğunu belirtiyor. Özellikle Avrupa havacılığında rekabetin arttığı bir dönemde, bu tür performans sonuçları BGS’yi farklı bir konuma taşıyor.