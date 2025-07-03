Bu şehirden artık Fas’a doğrudan uçulabilecek! Yeni rota tarihi netleşti

Fas’ın ulusal havayolu şirketi Royal Air Maroc, pandemi nedeniyle ara verdiği Münih-Casablanca direkt uçuşlarına yeniden başlıyor. 20 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak seferler, haftada iki kez karşılıklı olarak düzenlenecek. Uçuşlar pazartesi ve cuma günleri gerçekleşecek.

Seferlerde Boeing 737-800 tipi uçaklar kullanılacak. İlk hafta, yani 20-26 Ekim tarihleri arasında Casablanca’dan gelen uçak saat 18.00’de Münih’e inecek, dönüş uçuşu ise 19.00’da gerçekleşecek. 27 Ekim’den itibaren kış tarifesi devreye giriyor ve bu kapsamda uçuşlar 17.10’da iniş, 18.10’da kalkış şeklinde güncellenecek.

Casablanca aktarmalı Afrika uçuşları kolaylaşıyor

Yeni sefer saatleri, yolculara Casablanca üzerinden Fas içi şehirlerin yanı sıra Batı ve Orta Afrika’ya da kolay bağlantılar sunuyor. Bu sayede Münih’ten Gambia, Nijerya, Gana, Senegal ve Fildişi Sahili gibi ülkelere ulaşım daha erişilebilir hale geliyor.

Casablanca, sadece ticari değil, turistik açıdan da cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Hassan II Camii, Atlantik kıyısındaki liman bölgesi ve modern şehir yapısıyla tanınan kent, aynı zamanda Fas’ın finans merkezi konumunda. Şehir, bireysel gezginler için krallığın diğer bölgelerine yapılacak turların da başlangıç noktası olarak öne çıkıyor.

Royal Air Maroc’un bu hamlesi, pandemiden bu yana kesilen direkt hattın yeniden canlandırılması anlamına geliyor. Münih ile Fas arasındaki tarihi ticaret ilişkileri, bu bağlantıyla birlikte bir kez daha güç kazanmış olacak. Bavyera’nın başkenti olan Münih, Fas ile yüzyıllara dayanan kültürel, bilimsel ve ekonomik bağlara sahip. Direkt uçuşların tekrar başlaması, bu ilişkileri pekiştirecek yeni bir adım olarak görülüyor.

Royal Air Maroc’un düzenli uçuşları sayesinde Münih’ten Fas’a ve Afrika’nın çeşitli bölgelerine erişim hem daha hızlı hem de daha konforlu hale geliyor.