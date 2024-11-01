Katarsis Sunucusu Gökhan Çınar Kimdir?

Gökhan Çınar, Türkiye’de psikolog, psikoterapist ve medya yapımcısı olarak tanınan önemli bir isimdir. 1983 yılında İstanbul’da doğmuş olan Çınar, psikoloji eğitimine Haliç Üniversitesi’nde burslu olarak başlamış ve eğitimine Maltepe Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisansıyla devam etmiştir.

Mesleki kariyerinde, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile Balıklı Rum Hastanesi’nde staj yapmış, böylece psikoz ve nevroz alanlarında deneyim kazanmıştır. Bu süreç, Çınar’ın kariyerine sağlam bir temel oluşturmuştur.

Eğitim ve Uzmanlık Alanları

Gökhan Çınar, Türk Psikologlar Derneği üyesi olup, yüksek lisans tezini “Mesleki Adanmışlık” üzerine yapmıştır. Yetişkin, ergen ve çocuklara yönelik objektif/projektif testler, dikkat, kişilik ve zeka testleri konusunda eğitim alarak uzmanlaşmıştır.

Bilişsel Davranışçı Terapi alanında eğitim alarak üç yıl süresince süpervizyon çalışmaları yapmıştır. Bunun yanı sıra, Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde EMDR eğitimi almış ve dört yıllık Geştalt Terapi eğitimiyle bilgi ve becerilerini genişletmiştir.

Keşif Psikoloji ve Oyun Terapileri Derneği’nde Aktif Rol

Çınar, İstanbul’da kurucu ortaklarından biri olduğu Keşif Psikoloji’de psikoterapi hizmetlerine devam etmektedir. Aynı zamanda, çocuk ve ergen psikolojisi alanında pek çok seminer ve eğitim düzenlemiştir. Oyun Terapileri Derneği’nin de kurucu üyelerinden olan Çınar, çocuk ve gençlerin psikolojik gelişimlerine destek sağlayan çalışmalara önem vermektedir.

Medya Kariyeri: Katarsis ve Diğer Projeler

Gökhan Çınar, medya sektöründe yapımcı, sunucu ve içerik üreticisi olarak aktif bir rol üstlenmektedir. “Katarsis” ve “Katarsis X-TRA” isimli programların yapımcılığını üstlenen Çınar, bu programları dijital platform olan Bana Göre TV’de yayınlamaktadır.

2019 yılında “Utançla Yüzleşmek” başlıklı TEDx konuşmasıyla dikkat çeken Çınar, yurt içinde ve yurt dışında pek çok seminerde konuşmacı olarak yer almıştır. Ayrıca Kafa Dergisi’nde yazarlık yapmış ve “Geçecek mi?” adlı bir kitap kaleme almıştır.

Özel Hayatı ve Kişisel Bilgiler

Gökhan Çınar’ın özel hayatına dair çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Ünlü psikolog Çınar, kendisi gibi psikoterapist Berrak Artemiz ile evli ve bir de çocukları bulunuyor. 1983 doğumlu olan Çınar, 2024 itibarıyla 41 yaşındadır.