BİM 6 Aralık 2024 Kataloğu Yayınlandı! Yeni Fırsatlar ve İndirimler

BİM, 6 Aralık 2024 Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğuyla müşterilerine yeni fırsatlar sunuyor. Her hafta merakla beklenen BİM katalogları, farklı ürün gruplarındaki uygun fiyatlarla dikkat çekiyor. İşte bu hafta BİM’de indirimli olarak satılacak ürünler hakkında bilmeniz gerekenler.

6 Aralık 2024 BİM Kataloğunda Öne Çıkan Ürünler

Bu hafta BİM marketteki fırsatlar arasında ev eşyalarından mutfak ürünlerine kadar birçok kategoriden ürünler yer alıyor. İşte BİM 6 Aralık 2024 Cuma kataloğunda dikkat çeken bazı ürünler:

TCL 43’’ Full HD Android Smart LED TV : 11.995 TL

: 11.995 TL Kumtel Siyah Cam Ankastre : 7.990 TL

: 7.990 TL TCL 32’’ Full HD Android Smart LED TV : 7.995 TL

: 7.995 TL Abdullah Efendi Keyif Sütlü Türk Kahvesi Makinesi : 1.390 TL

: 1.390 TL Heifer Çubuk Blender : 699 TL

: 699 TL Keysmart Tost Makinesi : 1.490 TL

: 1.490 TL Kumtel Dijital FastFryer : 1.590 TL

: 1.590 TL Kumtel FastFryer : 1.290 TL

: 1.290 TL Range Düzleştirici : 299 TL

: 299 TL Fakir Noble Saç Kurutma Makinesi : 899 TL

: 899 TL Keysmart Dijital Baskül : 279 TL

: 279 TL Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge & Paspas: 6.990 TL

Mutfak Ürünleri ile Mutfaklar Daha Şık

BİM’in yeni kataloğunda mutfak ürünleri de öne çıkıyor. İndirimli fiyatlarla mutfak alışverişinizi tamamlayabilirsiniz. İşte bazı öne çıkan mutfak ürünleri:

Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servis Tabağı : 299 TL

: 299 TL Chef’s Kek Kalıbı : 129 TL

: 129 TL Borcam Sufle Kabı Çeşitleri : 37,50 TL

: 37,50 TL Cem Pankek Tavası : 299 TL

: 299 TL Cem Tava : 299 TL

: 299 TL Colorina Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik : 179 TL

: 179 TL Colorina Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı : 169 TL

: 169 TL Colorina Altın Rimli Kase 3’lü : 75 TL

: 75 TL Colorina Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti : 269 TL

: 269 TL Colorina Altın Rimli Çay Tabağı 6’lı: 129 TL

Diğer İndirimli Ürünler

BİM, 6 Aralık 2024 tarihinde raflara gelecek aktüel ürünleriyle alışveriş yapmayı planlayan tüketicileri heyecanlandırıyor. Kataloğa göz attığınızda, mutfak gereçlerinden ev eşyalarına, elektronik ürünlerden kırtasiye malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesiyle karşılaşıyorsunuz. Mutfak ürünleri arasında Kumtel Siyah Cam Ankastre Set, Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge & Paspas, Keyif Abdullah Efendi Sütlü Türk Kahvesi Makinesi ve Heifer Çubuk Blender gibi dikkat çekici ürünler öne çıkıyor. Evde pratik çözümler arayanlar için 5.5 L Dijital FastFryer, Keysmart Tost Makinesi ve Fakir Noble Saç Kurutma Makinesi gibi elektronik eşyalar da mevcut. Ayrıca, mutfakta kullanabileceğiniz Emaye Bakraç ve Kase çeşitleri, Çift Renkli Kupa, Altın Rimli Kurabiyelik gibi dekoratif ürünler de BİM’de sizleri bekliyor.

Ofis ve kırtasiye ihtiyaçlarınızı karşılamak için 2025 Günlük Ajanda, yapışkan notluklu defter, fosforlu kalem ve versatil kalem gibi ürünler listede yer alıyor. BİM’in sunduğu 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici ve 4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici ile evde düzen sağlamak da çok kolay.

Ürünler arasında farklı kategorilerdeki uygun fiyatlar ve kaliteli seçenekler, alışverişlerinizi daha cazip hale getiriyor. Katalogda, evde veya ofiste işinizi kolaylaştıracak ve hayatınızı daha konforlu kılacak tüm ürünler, stoklarla sınırlı olarak sunuluyor. Bu yüzden, kaçırmamak için acele etmekte fayda var