Sandra Pestemalciyan aslen nereli?

Sandra Pestemalciyan, son yıllarda adını sıkça duyduğumuz iş insanı ve girişimcidir. 20 Eylül 1995’te İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Sandra, 29 yaşındadır. Güzelliği ve iş dünyasındaki başarıları ile dikkat çeken Pestemalciyan, özellikle Akın Akınözü ile olan ilişkisinden dolayı medyada sıkça gündeme gelmiştir.

Sandra Pestemalciyan’ın İş Hayatı

Sandra Pestemalciyan, 2018 yılında iş hayatına atılarak PINKO adlı şirkette Marka Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Aynı yılın Ağustos ayında Tohum Design isimli şirkette Satış ve Pazarlama Yöneticisi olarak görevine devam etmiştir. Başarıları sayesinde iş dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş olan Sandra, seramik sektörüne de adım atmıştır. Kendi markası olan FRUI Ceramics’i 2023 yılında kurmuş ve markası ile ilgili birçok projeyi hayata geçirmiştir. FRUI, el işçiliğine değer veren, yerel üretimi ve sürdürülebilirliği destekleyen bir marka olarak tasarımlarında sadelik ve zamansızlığı ön planda tutar. Ürünlerini online platformu fruiceramics.com üzerinden satışa sunar.

Sandra Pestemalciyan’ın Eğitim Hayatı

Eğitim hayatına Fevziye Mektep Vakfı Işık Okulları’nda başlayan Sandra, 2011 yılında bu okuldan mezun olmuştur. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden 2016 yılında mezun olmuştur. Eğitimini Amerika’da da sürdüren Pestemalciyan, New York State University’de ekonomi eğitimi almıştır.

Akın Akınözü ile İlişkisi ve Ayrılık

Sandra Pestemalciyan, ünlü oyuncu Akın Akınözü ile uzun süreli bir ilişki yaşamıştır. İlişkileri, Akın Akınözü’nün annesi Özlem Akınözü ile birlikte evsizler için yemek pişirmeleri gibi sosyal sorumluluk projelerine katıldıkları anlarla da gündeme gelmiştir. 2024 yılı Temmuz ayında Özlem Akınözü’nün vefatının ardından çiftin ilişkisi sona ermiştir. Akın Akınözü’nün, annesinin kaybı sonrası yaşadığı zorluklar ve duygusal paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi görmüştür.

Sandra Pestemalciyan Nereli?

Sandra Pestemalciyan, İstanbul doğumlu ve aslen İstanbul’ludur. Ancak ailesi hakkında bilinen bilgiler sınırlıdır. Annesi, babası ve varsa kardeşleri hakkında herhangi bir detay medyada yer almamıştır.

Sandra Pestemalciyan Kaç Yaşında?

Sandra Pestemalciyan, 20 Eylül 1995 doğumlu ve 2024 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Doğum günü ise Çarşamba gününe denk gelmektedir.

Sandra Pestemalciyan’ın Sosyal Medya Hesapları

Sandra Pestemalciyan, sosyal medyada da aktif bir kullanıcıdır. Instagram hesabı @sandrapes ve Twitter (X) hesabı @_sandrapes’tir. Sosyal medya üzerinden hayranlarıyla etkileşimde bulunur ve iş projeleri hakkında bilgi paylaşımında bulunur.