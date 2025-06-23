Qatar Airways’te Uçak İçi Eğlence Sistemi Değişiyor

Havacılıkta dijital dönüşüm hız kesmeden devam ediyor. Qatar Airways, filoyu büyütme planı kapsamında yeni nesil uçak içi eğlence sistemleri için Thales ile önemli bir anlaşmaya imza attı.

Qatar Airways ve Thales arasında imzalanan Mutabakat Anlaşması (MoA), A321 NX filosunun Thales’in ödüllü FlytEDGE IFE (uçak içi eğlence) sistemiyle donatılmasını kapsıyor. Bulut tabanlı ve son teknoloji bu sistemle, yolcuların uçuş deneyiminin yeni bir boyuta taşınması hedefleniyor.

Anlaşma sadece uçak içi sistemlerle sınırlı değil. Doha’da kurulması planlanan yeni bir bakım ve servis merkezi de bu iş birliğinin bir parçası olacak. Bu merkezde tamir, teknik destek, yedek parça dağıtımı ve bakım hizmetleri yerel olarak sağlanacak. Tesiste operasyonel verimliliğin en üst düzeyde tutulması planlanıyor.

Thales, yıllardır Qatar Airways’in Boeing 787-8 Dreamliner, Airbus A350 ve A380 gibi uçaklarında uçak içi sistem tedarikçisi olarak yer alıyor. Yeni anlaşmayla birlikte bu iş birliği A321 NX filosuna da taşınmış oldu.

Qatar Airways’in büyüme stratejisine katkı sağlamayı hedefleyen bu iş birliği, aynı zamanda Katar’ın 2030 Vizyonu ile de uyumlu. Doha’da kurulacak merkez sayesinde ülkede havacılık ve bakım-onarım sektöründe yüksek nitelikli istihdamın artırılması bekleniyor.

Qatar Airways MRO Başkanı Ali Al Saadi, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, “İnovasyonda öncü olmak zorundayız” ifadelerini kullandı. Thales Aviyonik Başkan Yardımcısı Yannick Assouad ise “Bu anlaşma, Katar’da yerel uzmanlığı ve servis kabiliyetlerini geliştirecek” dedi.

Bu hamle, havayolu şirketlerinin teknolojiyi merkeze alarak rekabet avantajı kazanma yarışında yeni bir aşamayı işaret ediyor. Qatar Airways’in dijital dönüşüm yolculuğu, uçak içi deneyimi sadece bir ulaşım aracı olmaktan çıkarıp teknoloji odaklı bir yolculuk platformuna dönüştürüyor.