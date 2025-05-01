Emirates ve American Express’ten, KOBİ’ler İçin Yeni Fırsat

Emirates ve American Express Middle East (AEME), Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ’ler) yönelik stratejik bir ortaklık imzaladığını duyurdu. Bu adım, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ’lerin) ekonomik kalkınma ve büyümelerini desteklemek amacıyla önemli bir fırsat sunuyor. Ortaklık, KOBİ’lere daha verimli finansal yönetim çözümleri ve ödüller sağlamak için güçlerini birleştiriyor.

Küçük İşletmelere Destek İçin Yeni Bir Adım

MENA bölgesinde KOBİ’ler, ekonomik kalkınmanın temel taşlarını oluşturan dinamik aktörlerdir. Ancak, bu işletmeler çoğunlukla finansal kaynaklara sınırlı erişim ve ödeme yönetimi gibi zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Emirates ve American Express arasındaki Mutabakat Muhtırası (MOU), bu zorlukları aşmaya yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Ortaklık, KOBİ’lere finansal yönetimi kolaylaştıracak ödeme çözümleri ve ödül programları gibi hizmetlerle değer yaratmayı hedefliyor.

KOBİ’ler İçin Özel Ödeme Çözümleri

Ortaklığın en önemli unsurlarından biri, KOBİ’lere özel ödeme çözümleri sunmak. Küçük ve orta ölçekli işletmeler, nakit akışını yönetme ve ödeme işlemlerini kolaylaştırma noktasında genellikle zorluklar yaşar. Emirates ve American Express, bu ihtiyacı karşılamak için daha erişilebilir ve güvenli ödeme sistemleri oluşturmayı amaçlıyor. Bu çözümler, KOBİ’lerin stratejik büyümeye odaklanmalarını sağlarken aynı zamanda günlük operasyonlarını daha verimli hale getirecek.

Emirates Business Rewards Programı ile KOBİ’lere Ekstra Avantajlar

American Express Middle East, Emirates ile yaptığı iş birliği çerçevesinde, Emirates Business Rewards programını genişletiyor. Bu sayede KOBİ’ler, uçak bileti, yükseltmeler ve özel hizmetler gibi avantajlardan faydalanabilecek. Program, işletmelerin her uygun işlem için puan biriktirmelerini sağlayarak, seyahat ve diğer operasyonel giderlerini düşürmelerine yardımcı olacak. Bu ödüller, KOBİ’lerin büyümeleri için değerli fırsatlar sunuyor.

Finansal Kaynaklar ve KOBİ’lere Yönelik Destek

Emirates ve American Express, sadece ödeme çözümleri sunmakla kalmayacak, aynı zamanda KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları finansal araçları ve kaynakları sağlamaya da odaklanıyor. Emirates’in sektördeki deneyimi ve American Express’in finansal hizmetler konusundaki uzmanlığı, KOBİ’lere kapsamlı bir destek sistemi oluşturacak. Bu sayede KOBİ’ler, finansal yönetim süreçlerini daha verimli hale getirerek işlerini büyütme fırsatı elde edecek.

KOBİ’lerin Ekonomiye Katkısı ve Ortaklığın Rolü

KOBİ’ler, MENA bölgesinin ekonomik omurgasını oluşturuyor ve bölgenin yenilikçilik ve ekonomik büyümesine önemli katkılarda bulunuyor. Ancak, sınırlı finansman erişimi, nakit akışı zorlukları ve operasyonel verimsizlikler gibi sorunlarla karşılaşan birçok KOBİ, bu engelleri aşmakta zorlanıyor. Emirates ve American Express, bu ortaklıkla KOBİ’lerin karşılaştığı bu zorlukları çözmeye ve büyümelerine yardımcı olmaya yönelik özelleştirilmiş çözümler sunmayı amaçlıyor.

İleriye Dönük Bir Ortaklık

AEME İcra Kurulu Başkanı Mazin Khoury, “KOBİ’ler bölge genelinde ekonominin nabzını tutuyor ve American Express Middle East olarak biz onların başarısına derinden bağlıyız. Bu Mutabakat Muhtırası aracılığıyla, küçük işletmeler için anlamlı bir değer yaratmak amacıyla Emirates ile iş birliğimizi genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.

Emirates Başkan Yardımcısı ve Baş Ticaret Sorumlusu Adnan Kazim ise, “Emirates, KOBİ’lerin inovasyonu yönlendirme, iş yaratma ve ekonomik büyümeyi desteklemede oynadığı önemli rolün farkındadır ve onlara seyahat ihtiyaçları için esnek çözümler ve benzersiz bir değer teklifi sunmaya kararlıyız” şeklinde konuştu.

KOBİ’ler İçin Yeni Bir Dönem Başlıyor

Emirates ve American Express arasındaki bu stratejik ortaklık, KOBİ’lerin operasyonlarını daha verimli yönetmelerini sağlarken, aynı zamanda bölgesel ve küresel büyüme fırsatlarını da açacak. Bu iş birliği, KOBİ’lerin dayanıklılığını güçlendirecek, sektördeki rekabetçi konumlarını pekiştirecek ve MENA bölgesindeki ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak.