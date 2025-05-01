Lufthansa’nın Münih-Denver hattında A380 dönemi başladı

Çarşamba günü, Denver Uluslararası Havalimanı (DEN) tarihinde ilk kez planlı bir Airbus A380 seferine ev sahipliği yaptı. Lufthansa tarafından gerçekleştirilen bu özel uçuş, dünyanın en büyük yolcu uçağının Denver’a ilk düzenli inişi olarak kayıtlara geçti. Münih’ten havalanan uçak, havacılık tutkunları ve havalimanı personeli tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

A380, programın 20. yılında Denver’a indi

Lufthansa’nın LH480 sefer sayılı uçuşu, yerel saatle 11:15’te Münih Havalimanı (MUC)’ndan kalkış yaptı. Tescilli numarası D-AIMK olan Airbus A380, 10 saat 25 dakikalık bir uçuşun ardından saat 13:40’ta DEN’in 34L pistine indi. A41 kapısına yanaşan dev uçak, Denver’da ilk kez planlı bir ticari sefer kapsamında karşılandı. Bu inişin, A380 programının 20. yıl dönümüne denk gelmesi dikkat çekti.

A380 daha önce acil iniş yapmıştı

Bu uçuş, A380’in Denver’a ilk gelişi değil. 2018 yılında bir Air France A380 acil tıbbi müdahale nedeniyle Denver’a iniş yapmış, ancak o dönemde havalimanında dev uçağı barındıracak uygun altyapı bulunmuyordu. Son yıllarda yapılan yatırımlar sayesinde Denver Uluslararası Havalimanı, artık A380 gibi geniş gövdeli uçaklara ev sahipliği yapabilecek donanıma kavuştu.

DEN, A380’e özel olarak yeniden yapılandırıldı

A380’in Denver’a düzenli iniş yapabilmesi için A41 ve A37 kapıları Lufthansa’nın taleplerine uygun şekilde yeniden yapılandırıldı. Ayrıca pist uzunluğu 16.000 feet olan 35L/17R pisti, Airbus A380 gibi büyük uçakların inişi için yeterli alan sunuyor. Denver, bu özellikleriyle ABD’de bu ölçekteki uçakları kabul edebilen sınırlı sayıda havalimanından biri konumuna geldi.

A380 ile kapasite %75 arttı

Daha önce Airbus A350-900 ile gerçekleştirilen Münih-Denver hattı, yeni A380 ile kapasite açısından önemli bir yükseliş yaşadı. Lufthansa’nın dört sınıflı A380 konfigürasyonu, toplam 509 yolcu kapasitesi ile A350-900’e göre %75 daha fazla yolcu taşıma imkânı sunuyor.

Kabin yerleşimi şu şekilde:

First Class : 1-2-1 düzeninde sadece 8 koltuk

: 1-2-1 düzeninde sadece 8 koltuk Business Class : Üst güvertede 2-2-2 düzeninde 78 koltuk

: Üst güvertede 2-2-2 düzeninde 78 koltuk Premium Economy : 2-4-2 düzeninde 52 koltuk

: 2-4-2 düzeninde 52 koltuk Economy Class: 3-4-3 düzeninde 371 koltuk

Bu yapı, uzun mesafeli uçuşlarda konforu ve yolcu kapasitesini aynı anda sunmayı mümkün kılıyor.

Lufthansa, A380 seferlerine Eylül sonuna kadar devam edecek

Lufthansa, A380 ile Denver seferlerini 30 Eylül 2024 tarihine kadar her gün gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu tarihten sonra hattın yeniden Airbus A350-900 ile sürdürülmesi öngörülüyor. Ancak bu değişikliğin, yolcu talebi ve operasyonel performansa göre yeniden değerlendirilmesi mümkün.

Denver, uluslararası hava yolculuğunda yükseliyor

A380’in Denver’a düzenli inişi, DEN’in küresel havacılık arenasındaki yükselen statüsünü gözler önüne seriyor. Artan yolcu trafiği, bölgesel turizm potansiyeli ve havalimanı altyapısına yapılan yatırımlar sayesinde Denver, artık uluslararası uzun menzilli uçuşlar için stratejik bir nokta haline geldi.

Havacılıkta yeni bir dönem başlıyor

Airbus A380’in Lufthansa tarafından Münih-Denver hattında kullanılması, özellikle yoğun yolcu talebi olan rotalarda daha büyük gövdeli uçakların tercih edildiğini gösteriyor. Geniş kabin alanı ve yüksek yolcu kapasitesi sayesinde A380, popüler rotalarda verimli bir çözüm olarak öne çıkıyor.