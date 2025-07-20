Dreamliner, Airbus A220’nin Kuyruğunu Parçaladı

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde bulunan Charleston Uluslararası Havalimanı’nda yaşanan bir olay, havacılık dünyasında endişeyle karşılandı.

18 Temmuz Cuma akşamı, Breeze Airways’e ait park halindeki bir Airbus A220-300 uçağına, taksi yapan dev bir Boeing 787-10 çarptı. Çarpışma sonrası iki yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay sırasında uçakta bulunan yolcular tahliye edildi, sefer ise başka bir uçakla tamamlandı.

Breeze Airways’in MX509 sefer sayılı uçuşu, Las Vegas’tan Virginia Norfolk’a doğru yola çıkmıştı. Ancak kötü hava koşulları nedeniyle Charleston’a divert edilmek zorunda kaldı. Saat 21:30’da piste iniş yapan uçak, yakıt ikmali için park pozisyonuna alındı. Yaklaşık 20 dakika sonra, All Nippon Airways filosuna teslim edilmek üzere test işlemleri süren bir Boeing 787-10, taksi esnasında A220’nin kuyruğuna çarptı.

İki Yolcu Hafif Yaralandı, Yolcular Tahliye Edildi

Çarpışmanın ardından uçakta bulunan yolcular derhal tahliye edildi. Olayda iki kişi hafif yaralanarak havalimanı personeli tarafından olay yerinde tedavi edildi. Breeze Airways, yaptığı resmi açıklamada uçuşun yeni bir uçakla tamamlandığını ve tüm misafirlerin güvenli şekilde Norfolk’a ulaştırıldığını bildirdi. İkame seferin gece 01:52’de kalktığı, sabah 02:50’de varış yaptığı belirtildi.

Breeze Airways yetkilileri, olayla ilgili olarak resmi makamlarla iş birliği içerisinde olduklarını ve detaylı bir teknik inceleme süreci başlatıldığını duyurdu. Çarpışma sonrası hem A220-300 hem de Boeing 787-10 uçakları Charleston’da yerde tutuluyor ve hasar tespiti için kontroller yapılıyor.

Boeing ve ANA Sessizliğini Koruyor

Kaza anında Breeze’in uçağı yerde park halindeydi. Diğer yandan çarpan uçağın, henüz teslim edilmemiş bir All Nippon Airways (ANA) Boeing 787-10 olduğu öğrenildi. Boeing tarafından inşa edilen uçak, teslimat öncesi Charleston tesislerinde son testlerini tamamlıyordu. Olay sonrası Boeing’e sorular yöneltilmiş olsa da, şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

ANA filosunda şu anda sekiz adet Boeing 787-10 bulunuyor ve altı tanesi de sipariş aşamasında. Kaza yapan uçağın teslimat sürecinin bu çarpışma nedeniyle gecikebileceği belirtiliyor. Boeing 787-10, 224 feet uzunluğu ve 197 feet kanat açıklığıyla Boeing’in ürettiği en büyük Dreamliner modeli olarak biliniyor.

Charleston, Boeing’in 787 tipi uçakları için birincil üretim tesisi konumunda bulunuyor. 787-10 modeli ilk kez 2017 yılında burada üretilmişti.

Yaşanan bu olay, havalimanlarında yerde yaşanabilecek riskleri bir kez daha gündeme taşıdı. Pilot hataları, zemin ekipmanlarının koordinasyonu ve iletişim aksaklıkları, bu tür kazaların başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından soruşturma başlatılması bekleniyor.