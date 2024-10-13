Avrupa’nın Dördüncü En Yoğun Havalimanı Schiphol Yenileniyor

Amsterdam’daki Schiphol Havalimanı, zirveye geri dönmek için büyük bir yenileme sürecine girdi. Avrupa’nın en yoğun dördüncü havalimanı olan Schiphol, 2,2 milyar sterlinlik bu devasa projeyle eski ihtişamını geri kazanmayı hedefliyor.

Altı pisti ve dört bölgeli terminali bulunan havalimanı, uzun süredir bakım eksikliği nedeniyle eleştiriliyordu.

Yenileme planları doğrultusunda, daha geniş dinlenme alanları, çift taksi yolu ve yeni bir iskele inşa edilecek. Pier A’nın, üç katlı yeni mağazalar, güvenlik ve sınır kontrolleri ile donatılacağı belirtiliyor. Ayrıca, çevre dostu standartlara uygun olarak, yedi yeni kapı entegre edilecek.

1916’da askeri havaalanı olarak açılan Schiphol, 2022 yılında 62 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Stratejik konumu sayesinde Avrupa’nın en önemli merkezlerinden biri haline geldi.

Ancak, Covid-19 salgını sonrası personel eksikliği ve artan yolcu trafiği nedeniyle büyük zorluklar yaşandı. Bu durum, uzun kuyruklar, gecikmeler ve bagaj sorunlarına yol açtı. Schiphol, bu zorluklarla başa çıkabilmek için kapasitesine kısıtlamalar getirmek zorunda kaldı.

Yenileme süreci, havalimanını daha modern ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor.