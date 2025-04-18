American Airlines, Dünya Kupası’nın Havayolu Ortağı Oldu

American Airlines, 2026 yılında ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası™ için önemli bir adım attı. Şirket, FIFA ile yaptığı yeni anlaşma doğrultusunda turnuvanın Resmi Kuzey Amerika Havayolu Tedarikçisi olarak belirlendi. Bu ortaklık, American Airlines’ın küresel çapta en çok izlenen spor etkinliklerinden birine doğrudan katkı sunmasını sağlıyor.

Günlük 2.200’den fazla uçuşla taraftarlara hizmet

American Airlines halihazırda FIFA Dünya Kupası 2026’nın ev sahibi şehirlerine günde 2.200’den fazla uçuş düzenliyor. Havayolu, bu büyük organizasyon boyunca taraftarların Kuzey Amerika genelindeki maçlara erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Dallas merkezli havayolu şirketi, aynı zamanda turnuvaya ev sahipliği yapacak şehirlerden birine de ev sahipliği yapıyor.

Şirketin Pazarlama Direktörü ve İletişim Kıdemli Başkan Yardımcısı Caroline Clayton, anlaşmayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“FIFA ile ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz ve taraftarları tüm FIFA World Cup 26™ maçlarına bağlamayı dört gözle bekliyoruz. Bu tarihi etkinliğin ev sahibi takımı olarak, taraftarları Kuzey Amerika’nın dört bir yanına uçurarak güzel oyunun tutkusunu, enerjisini ve çeşitliliğini deneyimlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Qatar Airways iş birliği devam ediyor

American Airlines’ın bu bölgesel ortaklığı, FIFA’nın Küresel Havayolu Ortağı olan Qatar Airways ile olan iş birliğini de içeriyor. Qatar Airways, 2030 yılına kadar FIFA ile olan küresel ortaklık anlaşmasını sürdürüyor. Qatar Airways Ticaret Direktörü Thierry Antinori, iki havayolunun güçlü ağları ve sadakat programları sayesinde FIFA Dünya Kupası 2026 boyunca milyonlarca yolcuya kesintisiz ve konforlu seyahat imkânı sunacağını belirtti.

104 maçla rekor katılım bekleniyor

FIFA Dünya Kupası 2026, turnuva tarihinde bir ilke imza atarak 48 takıma ev sahipliği yapacak. Haziran ve Temmuz aylarında oynanacak toplam 104 maç, tarihin en geniş katılımlı ve en çok izlenen spor etkinliklerinden biri olma özelliğini taşıyacak.

Sadık müşterilere bilet kazanma fırsatı

American Airlines, AAdvantage® üyeleri için özel çekilişler de düzenliyor. 18 yaş ve üzeri herkes, her gün American Airlines’ın resmi internet sitesinden kayıt olarak maç bileti kazanma şansına sahip olacak.

FIFA’nın iş birliği stratejisi devam ediyor

Qatar Airways’in 2017’den beri FIFA ile sürdürdüğü ortaklık, 2022 Katar Dünya Kupası sonrası daha da genişletildi. Bu anlaşma, 2026’nın yanı sıra 2030’da Arjantin, Fas, Portekiz, Paraguay ve Uruguay’da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası ile gençler düzeyindeki erkek ve kadın turnuvalarını da kapsıyor.

2030’a kadar Qatar Airways ile olan iş birliği sürse de, 2034’te turnuvaya ev sahipliği yapacak Suudi Arabistan için yeni havayolu ortaklıklarının gündeme gelmesi bekleniyor.