American Airlines Cargo, Kargo Uçuşlarını Genişletiyor

American Airlines Cargo, 2025 yaz döneminde küresel hizmet ağını genişletiyor. ABD ile Avrupa, Latin Amerika ve Asya-Pasifik bölgeleri arasında yeni uçuşlar başlatan şirket, geniş gövdeli uçaklarla daha fazla kargo kapasitesi sunacak. Bu gelişme, şirketin yoğun geçen kış programının ardından gelirken; yaz aylarında artan taleplere yanıt vermeyi hedefliyor.

Avrupa’ya Haftalık 840 Uçuş: 4.000’in Üzerinde Aylık Sefer Planı

American Airlines Cargo, yaz döneminde Avrupa pazarına büyük önem veriyor. Nisan ayı itibarıyla ABD ile Avrupa arasında haftalık 840 uçuş gerçekleştiren şirket, yaz boyunca bu sayıyı aylık 4.000’in üzerine çıkaracak. Boeing 777 (200 ve ER) ile Boeing 787 (8 ve 9) modelleriyle gerçekleştirilen bu seferler, yüksek kargo hacmiyle dikkat çekiyor.

Yeni Direkt Uçuşlar: İtalya, Birleşik Krallık, Yunanistan ve İspanya’dan ABD’ye

Şirketin yaz programında, Avrupa’dan ABD’ye açılacak yeni rotalar öne çıkıyor:

Venedik (VCE) – Dallas/Fort Worth (DFW)

Milano (MXP) – Philadelphia (PHL)

Napoli (NAP) – Chicago O’Hare (ORD)

Roma (FCO) – Miami (MIA)

Edinburgh (EDI) – Philadelphia (PHL)

Madrid (MAD) – Chicago (ORD)

Atina (ATH) – Charlotte Douglas (CLT)

Bu yeni seferlerle birlikte Avrupa ile ABD arasında kargo taşımacılığı daha da hızlı hale gelirken, yolcu taşımacılığında da bağlantılar güçleniyor.

Latin Amerika ve Asya-Pasifik’te de Kapasite Artışı

American Airlines, Latin Amerika pazarında da kapasiteyi artırıyor. Özellikle Miami – Buenos Aires (EZE) hattında günlük uçuş sayısı ikiye çıkarıldı. Ayrıca, Asya-Pasifik bölgesinde Auckland, Sidney, Tokyo, Delhi ve Doha gibi destinasyonlara geniş gövdeli uçaklarla hizmet veriliyor.

Bu kapsamda, Nisan ayında toplam 5.046 geniş gövdeli uçuş planlandı. Bölgesel dağılım şöyle:

Asya-Pasifik: Haftalık 120 uçuş

Avrupa: Haftalık 840 uçuş

Latin Amerika ve Karayipler: 135 uçuş

Orta Doğu ve Hindistan Alt Kıtası: 30 uçuş

ABD içi: 36 uçuş

Londra Heathrow’da Günlük Beş Uçuş

American Airlines’ın Avrupa’daki en büyük operasyon noktalarından biri olan Londra Heathrow Havalimanı (LHR), bu yaz günde beş sefere sahne olacak. Şirket, geçtiğimiz yıl bu havalimanındaki tesisini genişleterek 120.000 fit karelik yeni alana taşınmış ve kargo operasyonlarını dijitalleştirmişti. Bu sayede PMC palet kapasitesi iki katına çıkarıldı.

Yaklaşık 60 Global Rota Aktif

American Airlines Cargo’nun geniş gövdeli uçakları bu yaz on farklı ABD havalimanından yaklaşık 60 küresel rotada faaliyet gösterecek. Öne çıkan bazı destinasyonlar:

Avrupa: Dublin, Paris, Frankfurt, Amsterdam, Zürih

Dublin, Paris, Frankfurt, Amsterdam, Zürih Latin Amerika: São Paulo, Santiago

São Paulo, Santiago Asya-Pasifik: Auckland, Sidney, Tokyo

Auckland, Sidney, Tokyo Orta Doğu: Delhi, Doha

Şirket ayrıca dar gövdeli uçaklarla bağlantılı taşımacılık ve iç hat kamyonculuğu da sunuyor.

Yolcular da Yeni Bağlantılardan Faydalanacak

Mart – Ekim arasında, American Airlines’ın yolcu taşımacılığı operasyonları kapsamında Avrupa’da 20’den fazla noktaya günde 70’in üzerinde uçuş gerçekleştirilecek. Asya seferlerinde ise daha büyük uçaklarla premium koltuk sayısı artırılacak.

American Airlines Cargo 2025 yaz programı, küresel ticaretin bel kemiği olan kargo taşımacılığına yeni bir ivme kazandırıyor. Genişleyen uçuş ağı ve artan kapasite, şirketin küresel lojistikteki etkisini daha da artıracak gibi görünüyor.