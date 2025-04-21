Samsun Uçağında Korku Dolu Anlar! Acil İniş Yapıldı

Olumsuz hava koşulları ve yolcu rahatsızlığı nedeniyle uçak Ordu-Giresun Havalimanı’na yönlendirildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Samsun’a gitmek üzere havalanan Pegasus Havayolları’na ait PC2790 sefer sayılı uçak, sefer sırasında yaşanan beklenmedik gelişmeler üzerine rotasını değiştirdi. Airbus A321neo tipi TC-RFJ tescilli yolcu uçağı, Samsun Çarşamba Havalimanı civarındaki kötü hava koşulları ve kabin içerisindeki bir yolcunun sağlık problemi nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Kaptan Pilot Rota Değişikliğine Gitti

Uçuş sırasında hem meteorolojik koşulların kötüleşmesi hem de bir yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine, uçuş ekibi hava trafik kontrol birimiyle koordineli şekilde hareket ederek acil iniş kararı aldı. Uçak, güvenli şekilde Ordu-Giresun Havalimanı’na indirildi.

Rahatsızlanan Yolcu Hastaneye Kaldırıldı

Uçakta bulunan yolculardan birinin sağlık durumu iniş öncesinde kritik bir hâl alınca, havalimanında hazır bekletilen sağlık ekipleri uçağa müdahalede bulundu. Yolcu, ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye sevk edildi.

Yolcular Güvenli Şekilde Tahliye Edildi

Acil iniş sonrası uçakta bulunan diğer yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi. Havacılık standartlarına uygun olarak yapılan teknik kontrollerin tamamlanmasının ardından uçak, Samsun’a olan seferine kaldığı yerden devam etti.

Olay Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, uçuş güvenliğinin hiçbir aşamada tehlikeye girmediği, yolcuların tahliyesi ve rahatsızlanan kişinin sağlık durumu konusunda tüm gerekli tedbirlerin hızla alındığı ifade edildi.