THY’den Kahramanmaraş’a 4 Milyon Dolarlık Destek

Türk Hava Yolları (THY), Kahramanmaraş’ın kültürel ve turistik değerlerini dünya çapında tanıtmak amacıyla toplam 4 milyon dolarlık bir destek programı açıkladı. Ramada Otel’de düzenlenen toplantıda, destek programının detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat’ın katılımıyla gerçekleşen tanıtım toplantısında, destek paketinin 3 milyon dolarının tanıtım projelerine, 1 milyon dolarının ise doğrudan nakit destek olarak kullanılacağı belirtildi.

Tanıtım Turları, Videolar ve Özgün Lezzetlerle Tanıtım Planı

THY, Kahramanmaraş’ın tanıtımı için Çin, Hong Kong, Malezya, Tayvan ve Avustralya gibi ülkelerde tanıtım turları düzenleyecek. Bunun yanında, THY’nin resmi internet sitesinde şehri tanıtan özel videolar yayımlanacak.

Tanıtım projeleri kapsamında uzun mesafeli uçuşlarda yolculara Maraş dondurması gibi bölgeye özgü lezzetlerin ikram edilmesi planlanıyor. Bu uygulama ile Kahramanmaraş’ın gastronomik değerlerinin de küresel çapta tanıtılması hedefleniyor.

Uçuş Sayısı Artıyor: 2025 Hedefi 24 Sefer

THY’nin bölgeye yönelik uçuş planları da destek paketinin önemli bir ayağını oluşturuyor. 2019 yılında haftalık 14 olan Kahramanmaraş seferleri, 2023’te 18’e yükselmişti. 2025 yılı itibarıyla haftalık 24 sefere ulaşılması hedefleniyor. Uzun vadede ise her gün en az üç uçuş planlanıyor.

Yetkililerden Açıklamalar: “Tarihi Bir Adım”

Tanıtım toplantısına katılan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, THY’nin girişiminin şehrin tanıtımı açısından tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise bu desteğin, kentin turizm potansiyelini önemli ölçüde artıracağını belirtti.

Hem Tanıtım Hem Ekonomik Canlanma

THY’nin yürüttüğü bu stratejik program, Kahramanmaraş’ın yalnızca turistik tanıtımını değil, aynı zamanda bölge ekonomisinin canlandırılmasını da amaçlıyor. Gerçekleştirilecek etkinliklerle hem şehir içi hareketlilik artırılacak hem de Kahramanmaraş’ın uluslararası görünürlüğü güçlendirilecek.