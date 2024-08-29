Pilotaj Bölümü: Gökyüzüne Açılan Kapı

Pilotaj bölümü, sivil havacılığın gerektirdiği ulusal ve uluslararası standartlara uygun, yetkin pilotlar yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim programıdır.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) standartlarına uygun olarak yürütülen eğitimlerle, modern uçak pilot adaylarının kapsamlı bir eğitim alması sağlanır.

Pilotaj Eğitimi Süresi

Pilotaj bölümü, üniversitelerde 4 yıl süren bir lisans programıdır ve bu süre boyunca öğrenciler kapsamlı bir eğitim alır. Bu süre zarfında, öğrenciler havacılığın çeşitli yönlerini öğrenir ve uygulamalı beceriler geliştirirler.

Pilotaj bölümü, müfredata dahil olan teorik ve pratik derslerle, havacılık sektöründe profesyonel bir kariyer için gerekli bilgi ve deneyimi sunar. Ancak, bu programda DGS (Dikey Geçiş Sınavı) geçiş bölümleri bulunmamaktadır.

Eğitim İçeriği ve Süreci

Pilotaj eğitimi genellikle dört ila beş yıl sürer ve öğrencilere uçuş prensiplerinden hava hukuku ve meteorolojiye kadar geniş bir yelpazede eğitim sunar. Eğitim sürecinde, öğrenciler aerodinamik, uçuş yönetimi ve uçak sistemleri gibi teorik dersler alırken, aynı zamanda simülatörlerde ve gerçek uçaklarda pratik deneyim kazanırlar.

Temel eğitim aşamasında, aerodinamik ve uçuş prensipleri gibi konular üzerinde durulur. Sonraki aşamada ise öğrenciler, uçuş eğitmenleri eşliğinde gerçek uçuşlar gerçekleştirirler. Bu süreç, öğrencilerin temel uçuş becerilerini geliştirmeleri ve çeşitli uçuş manevralarını pratikte uygulamaları için önemlidir. Eğitim süresince, öğrenciler ayrıca meteoroloji, hava trafik yönetimi ve acil durum prosedürleri gibi konularda da bilgi edinirler.

Pilotaj Bölümü Dersleri

Pilotaj bölümünde verilen dersler, hem teorik hem de pratik olarak geniş bir yelpazeyi kapsar. Teorik dersler arasında:

Mühendislik Matematiği

Mühendisliğe Dayalı Fizik

Havacılık Hukuku

Uçak Tanıtımı

Uçuş Prensipleri

Navigasyon

Uçuş Yönetim Prensipleri

Genel Uçuş Güvenliği

İletişim

Meteoroloji

bulunur. Bu derslerin ardından, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir sınavı başarıyla geçmek gerekmektedir. Bu sınavdan en az 75 puan alındıktan sonra, uygulamalı eğitim süreci başlar ve pilot adayları uçuş deneyimi kazanır.

Pilotaj bölümü olan üniversiteler

Türkiye’de pilotluk eğitimi, hem teorik hem de pratik aşamalarıyla öğrencilere kapsamlı bir havacılık bilgisi sunar. Türkiye’deki üniversiteler, bu eğitimde öne çıkan kurumlardan sadece birkaçıdır. Örneğin, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, havacılık eğitiminde köklü bir geçmişe sahiptir ve öğrencilere hem teorik hem de pratik eğitimler sunar.

Okan Üniversitesi, modern eğitim olanakları ve geniş kampüsleriyle dikkat çekerken, Özyeğin Üniversitesi teknolojiyi ön planda tutarak yenilikçi bir eğitim yaklaşımı benimser.

Eskişehir Teknik Üniversitesi, havacılık ve uzay bilimleri konusundaki uzmanlığıyla tanınırken, Atılım Üniversitesi de havacılık eğitimi konusunda önemli bir merkez olarak bilinir.

Bunlara ek olarak, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, ve Antalya Bilim Üniversitesi gibi birçok diğer üniversite de pilotluk eğitimi sunmaktadır.

Pilotluk eğitimi, genellikle iki ana bölümden oluşur: teorik ve pratik. Teorik eğitim, hava araçları, meteoroloji, hava trafiği kontrolü, navigasyon ve uçuş düzenlemeleri gibi konuları kapsar. Bu aşama, öğrencilere uçuş sırasında karşılaşabilecekleri çeşitli durumları anlamaları için gerekli bilgileri sağlar.

Pratik eğitim ise uçuş simülatörleri ve gerçek uçaklarla yapılan uçuş uygulamalarını içerir. Bu süreçte öğrenciler, uçak sistemleri, hava trafik kontrolü, meteoroloji ve uçuş planlaması gibi konular üzerinde uygulamalı deneyim kazanır. Ayrıca, acil durum prosedürleri hakkında da kapsamlı bir eğitim alarak, uçuş sırasında karşılaşabilecek olası tehlikelere karşı hazırlıklı olurlar.

Türkiye’deki pilotluk eğitimi veren üniversiteler, öğrencilere dünya standartlarında bir eğitim sunarak, onları havacılık sektöründe başarılı bir kariyere hazırlamaktadır. Eğitim süreci, teorik bilgiyle pratiği birleştirerek, öğrencilere hem havacılık teknolojileri hem de uçuş operasyonları konusunda derinlemesine bir anlayış kazandırır.

Pilotaj bölümü ücretleri 2024-2025

Pilotluk eğitimi, birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösteren bir maliyet yapısına sahiptir. Bu maliyetler, üniversitenin prestiji, sunulan eğitim içeriği, kullanılan uçaklar ve uçuş saatleri gibi unsurlardan etkilenir. Pilotluk eğitiminin toplam maliyeti, sadece üniversite ücretiyle sınırlı değildir; ek olarak uçuş saat ücretleri, kitap ve malzeme giderleri, lisans sınav ücretleri ve kişisel yaşam masrafları da bu sürecin bir parçasıdır. Türkiye’deki üniversitelerde pilotluk eğitimi genellikle yıllık olarak belirlenir ve ortalama 50.000 TL ile 150.000 TL arasında değişebilir. Ancak, bu ücretler genellikle sadece teorik eğitimleri kapsar.

Uçuş saatleri için ek ücretler ödenmesi gerektiğinden, toplam maliyet bu rakamların üzerine çıkabilir. Örneğin, bazı üniversiteler, hem teorik hem de uygulamalı uçuş eğitimlerini kapsayan toplam bir ücret olarak 50.000 Euro gibi bir bedel talep edebilir.

Bu maliyetler, eğitim süresince barınma, beslenme ve ulaşım gibi kişisel harcamalarla da artış gösterebilir, bu nedenle öğrenci adaylarının bütçe planlamasını dikkatlice yapması önerilir.

Pilotaj bölümü taban puanları 2025

İşte 2025 Pilotaj bölümü için taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri:

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Yıl Kont. Yer. Taban Puan Sıralama KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Konya) (Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul) (Burslu) SAY 2024 5+0+1+0+1 511,44475 6.579 KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Konya) (Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul) (Ücretli) SAY 2024 32+0+0+0+0 279,98739 342.424 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi (Ankara) (Vakıf) Pilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) SAY 2024 2+0+0+0+1 528,77936 2.508 Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Pilotaj (Fakülte) SAY 2024 5+1+0+0+0 528,66706 2.519 Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (İstanbul) (Vakıf) Pilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) SAY 2024 7+0+1+0+1 525,79407 3.064 Bahçeşehir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) SAY 2024 4+0+1+0+1 521,18041 4.035 Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu (Ankara) (Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) SAY 2024 3+0+1+0+1 511,23102 6.650 İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İstanbul) (Vakıf) Pilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) SAY 2024 7+0+1+0+1 503,30512 9.296 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) SAY 2024 5+0+1+0+1 494,84769 12.531 Antalya Bilim Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu (Antalya) (Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul) (Burslu) SAY 2024 3+0+0+0+1 490,23627 14.565 Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (KKTC-Girne) (KKTC) Pilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) SAY 2024 1+0+0+0+0 490,00866 14.670 İstanbul Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İstanbul) (Vakıf) Pilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) SAY 2024 9+0+1+0+1 489,83253 14.749 Girne Amerikan Üniversitesi Havacılık Yüksekokulu (KKTC-Girne) (KKTC) Pilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) SAY 2024 17+0+0+0+0 261,19781 445.730

Not: “Dolmadı” ifadesi, kontenjanın tamamının dolmadığını ve belirtilen puanla yerleşmenin mümkün olabileceğini belirtir. Kontenjan ve yerleşim durumları her yıl değişebilir, bu nedenle güncel bilgiler için ÖSYM ve YÖKATLAS verilerini takip etmek önemlidir.

Mezunlar Ne İş Yapar?

Mezunlar, büyük havayolu şirketlerinde veya bölgesel havayollarında ticari pilot olarak çalışabilirler.

Pilotaj bölümünden mezun olanlar, genellikle havacılık sektöründe çeşitli pozisyonlarda görev alırlar. Ticari pilotluk, özel jet yönetimi, ve genel havacılık işletmeleri gibi alanlarda çalışma fırsatları sunulur. Ayrıca, ambulans uçakları ve özel jetlerde görev alabilirler.

İş Olanakları

Pilotaj mezunları, farklı sektörlerde geniş bir iş yelpazesiyle karşılaşırlar:

Havayolu Şirketleri: Uluslararası veya iç hatlarda, tarifeli veya charter uçuşlarda görev alabilirler.

Uluslararası veya iç hatlarda, tarifeli veya charter uçuşlarda görev alabilirler. Bölgesel Havayolları: Daha kısa mesafeli uçuşlar gerçekleştiren şirketlerde çalışabilirler.

Daha kısa mesafeli uçuşlar gerçekleştiren şirketlerde çalışabilirler. Özel Jet Şirketleri: Zengin bireyler veya şirketlerin özel jetlerini kullanabilirler.

Zengin bireyler veya şirketlerin özel jetlerini kullanabilirler. Genel Havacılık İşletmeleri: Tarım uçakları veya iş jetleri gibi ticari olmayan uçuşlar gerçekleştirebilirler.

Tarım uçakları veya iş jetleri gibi ticari olmayan uçuşlar gerçekleştirebilirler. Eğitim Kurumları: Havacılık eğitim kurumlarında eğitmen olarak görev alabilirler.

Havacılık eğitim kurumlarında eğitmen olarak görev alabilirler. Drone Operatörlüğü: İnsansız hava araçlarıyla çeşitli görevlerde çalışabilirler.

Pilot Olmak İçin Gereken Özellikler

Pilot olmak için, aşağıdaki özellikler önemlidir:

İyi Görme: Renk körlüğü olmamalı ve göz sağlığı yerinde olmalı.

Renk körlüğü olmamalı ve göz sağlığı yerinde olmalı. Fiziksel Yeterlilik: Sağlıklı ve güçlü bir fiziksel yapıya sahip olmak.

Sağlıklı ve güçlü bir fiziksel yapıya sahip olmak. Stres Yönetimi: Acil durumlarda soğukkanlı kalabilme ve karar verme yeteneği.

Acil durumlarda soğukkanlı kalabilme ve karar verme yeteneği. Matematik ve Fizik Başarısı: Uçuş prensiplerini anlamak için matematik ve fizik bilgisi gereklidir.

Uçuş prensiplerini anlamak için matematik ve fizik bilgisi gereklidir. Dil Bilgisi: Uluslararası havacılık iletişiminde iyi derecede İngilizce bilmek.

Uluslararası havacılık iletişiminde iyi derecede İngilizce bilmek. Sabır ve Disiplin: Uzun ve yoğun eğitim süreçlerine dayanabilmek için sabırlı ve disiplinli olmak gerekir.

Pilotluk bölümü, havacılık sektörünün prestijli ve heyecan verici mesleklerinden birine adım atmak isteyenler için kapsamlı bir eğitim sunar. Eğer gökyüzüne tutkunuz varsa ve büyük sorumlulukları üstlenmeye hazırsanız, pilotaj bölümü size mükemmel bir fırsat sunabilir. Ancak, bu mesleğin zorluklarını ve gerektirdiği özveriyi de göz önünde bulundurmalısınız.