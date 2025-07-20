Emirates’ten Sürpriz Karar! A380 Yerine Daha Küçük Uçakla Uçacak

Dubai merkezli hava yolu devi Emirates, Brisbane hattında dikkat çeken bir değişikliğe gidiyor. 2024 Ekim ayından bu yana çift A380 uçuşuyla hizmet verdiği Brisbane-Dubai rotasında, ikinci günlük seferini Boeing 777-300ER tipi uçakla gerçekleştirme kararı aldı. Bu değişiklikle birlikte, iki şehir arasındaki toplam koltuk kapasitesi yüzde 14 azalacak.

Uçuş analiz platformu Cirium’un verilerine göre, Temmuz 2025’te Emirates bu hat üzerinden toplam 30.507 koltuk sunarken, bu rakam Ekim ayında 28.992’ye, Kasım itibarıyla ise yalnızca 24.660 koltuğa düşecek. Güney Yarımküre yaz sezonu boyunca kapasitenin 23.016 ila 25.482 koltuk arasında değişmesi bekleniyor.

A380 Sefer Sayısı Azalıyor, Alternatif 777-300ER

Emirates’in Brisbane’den gerçekleştirdiği iki günlük uçuşun ilki EK435 numarasıyla saat 21.00’de kalkıyor ve sabah 05.25’te Dubai’ye varıyor. Bu uçuş, Avrupa ve Afrika’ya bağlantı yapmak isteyen yolcular için oldukça avantajlı saatlerde gerçekleşiyor.

İkinci uçuş olan EK431 ise saat 01.55’te havalanıyor ve sabah 10.05’te Dubai’ye ulaşıyor. Değişiklik bu ikinci uçuşu kapsıyor; Emirates artık bu saatteki seferi Boeing 777-300ER ile yapacak.

Boeing 777-300ER uçağı, A380’e göre daha az koltuk kapasitesine sahip. Bu durum, Emirates’in Brisbane pazarında kapasite düşürme yönündeki stratejik bir karar aldığını gösteriyor. Havayolu, bu koltuk azaltımıyla birlikte operasyonel maliyetlerini optimize etmeyi amaçlıyor olabilir.

Simple Flying’in aktardığına göre, Emirates’ten konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak havayolu kaynaklarının bu kararın küresel uçak dağılımı ve filo verimliliği ile ilgili olduğu yönünde değerlendirmeleri bulunuyor.

Avustralya-Ortadoğu Hattında Rekabet Artıyor

Emirates yalnız değil. Ortadoğu merkezli diğer havayolları da Avustralya pazarında agresif bir strateji izliyor. Etihad Airways şu anda Abu Dabi’den Melbourne ve Sydney’e düzenli uçuşlar yapıyor. Qatar Airways ise Airbus A380 ile gerçekleştirdiği Perth seferlerini azaltarak, ağırlığı Boeing 777-300ER filosuna kaydırdı.

Öte yandan, Virgin Australia’nın Qatar Airways ile yaptığı wet lease anlaşması kapsamında, Haziran ayından bu yana Sydney, Brisbane ve Perth’ten Doha’ya doğrudan seferler düzenleniyor. Melbourne çıkışlı direkt uçuşların ise 1 Aralık’ta başlaması planlanıyor.

Qantas cephesinde de hareketlilik var. Avustralya’nın bayrak taşıyıcı havayolu, Aralık ayı itibarıyla Perth-Johannesburg arasında direkt uçuş başlatıyor. Böylece Afrika hattındaki rekabet de kızışmış olacak. Bu uçuşlar, Sydney çıkışlı mevcut A380 seferlerini tamamlayıcı nitelikte olacak.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Emirates’in Brisbane hattındaki A380 kararının, sadece operasyonel değil, rekabet ve stratejik filo yönetimi açısından da önemli bir adım olduğu görülüyor.