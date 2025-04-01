Havacılıkta Dijital Devrim: Yolcu Hakları Artık Tek Tuşla Koruma Altında!

Hava Yolu Yolcu Haklarında Yeni Dönem Başlıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’deki hava yolu yolcu hakları başvuru sürecinin tamamen dijitalleştiğini duyurdu. Artık yolcular, şikayet ve taleplerini KDM–ERP (Kurumsal Dönüşüm Merkezi-Kurumsal Kaynak Planlama) sistemi üzerinden çevrim içi olarak iletebilecek. Bu sistem, yolcuların hava yolu şirketleriyle doğrudan iletişimini kolaylaştırırken, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) süreçleri merkezi bir yapıda yönetmesini sağlayacak.

Yeni Sivil Havacılık Modeli ile Takipsiz Hiçbir Alan Kalmayacak

Havacılık sektöründe denetimsiz ve takipsiz hiçbir alan bırakmamak amacıyla devreye alınan Yolcu Hakları Modülü, tüm şikayet ve taleplerin tek noktadan yönetilmesini sağlayacak. Fiziki evrak ve e-posta ile yapılan başvuruların yerine tamamen dijital bir sistem getirildi. Böylece:

Yolcular, taleplerini tek tuşla iletebilecek.

Hava yolu şirketleriyle doğrudan iletişim kurabilecekler.

Anlaşmazlık durumlarında SHGM sürece hızla müdahil olabilecek.

Bu yenilik, havacılık sektörünün dijital dönüşümünde önemli bir adım olarak görülüyor. Peki, bu sistemin yolcular için en büyük avantajları neler?

Hava Yolu Yolcuları İçin Dijitalleşmenin Avantajları

Geleneksel şikayet ve başvuru süreçleri, zaman kaybına neden olan bürokratik işlemlerle doluydu. Ancak yeni dijital sistemle birlikte: ✅ Başvurular tek noktadan yönetilecek: Yolcuların havayolu işletmelerine ve SHGM’ye ayrı ayrı başvuruda bulunmasına gerek kalmayacak. ✅ Daha hızlı çözümler üretilecek: Dijital platform sayesinde talepler daha kısa sürede değerlendirilerek çözüme kavuşturulacak. ✅ Kağıt israfı sona erecek: Çevreci bir yaklaşımla tamamen dijital bir sistem kullanılacak.

Yılda 1 Milyon Başvuru Bekleniyor!

2024 yılında SHGM’ye ulaşan yolcu başvuru sayısı 18 bin civarındaydı. Ancak yeni sistemle bu rakamın 1 milyona çıkması bekleniyor. Bunun nedeni, artık sadece SHGM’ye yapılan başvuruların değil, doğrudan hava yolu şirketlerine yönlendirilen taleplerin de bu platform üzerinden yönetilecek olması.

Avrupa Birliği ülkelerinde benzer çevrim içi başvuru sistemleri bulunsa da Türkiye’nin geliştirdiği KDM-ERP tabanlı Yolcu Hakları Modülü, kapsayıcılık açısından çok daha geniş bir yapıya sahip. Türkiye, bu sistemle yolcu haklarında dijitalleşmede öncü bir model oluşturmuş durumda.

Havacılıkta Dijitalleşmenin Geleceği

Hava yolu taşımacılığı, dijital dönüşüm ile birlikte daha şeffaf ve erişilebilir hale geliyor. Yolcular artık zaman kaybetmeden haklarını arayabilecek ve işlemlerini çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

3 Saatten Fazla Rötara Tazminat Dönemi Başladı!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik’te önemli değişiklikler yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, uçuşu 3 saatten fazla rötar yapan yolcular tazminat alma hakkına sahip olacak. Bu düzenleme, havayolu şirketlerine yolcu mağduriyetlerini gidermek için ek sorumluluklar getiriyor.

Rötar Tazminatı Ne Kadar Olacak?

Yeni düzenlemeye göre, yolcuların alacakları tazminat uçuş mesafesine ve uçuşun iç hat ya da dış hat olmasına bağlı olarak değişiyor:

İç Hat Uçuşları: 100 euro tazminat ödenecek.

100 euro tazminat ödenecek. Dış Hat Uçuşları: 1.500 kilometreye kadar olan uçuşlarda 250 euro, 1.500-3.500 kilometre arasındaki uçuşlarda 400 euro, 3.500 kilometreden uzun uçuşlarda 600 euro tazminat hakkı tanınacak.



Tazminat ödemeleri, başvurunun yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası cinsinden hesaplanarak yolculara ödenecek.

Yolcular Haklarını Nasıl Talep Edebilir?

Yolcuların rötar tazminatını alabilmesi için bazı adımları takip etmesi gerekiyor:

Başvuru Yapılması: Uçuşun rötar süresi ve bilet bilgileriyle birlikte havayolu şirketine başvuruda bulunulmalı. Kanıt Sunulması: Yolcuya verilen gecikme belgeleri ve uçuş iptali bilgileri tazminat sürecinde kullanılabilir. Ödeme Süreci: Onaylanan başvurular için ödemeler TL cinsinden yapılacak.

Havayolu Şirketlerine Yeni Sorumluluklar

SHGM’nin getirdiği bu yeni düzenleme, havayolu şirketlerine ek sorumluluklar yükleyerek, yolcuların mağduriyetlerini en aza indirmeyi amaçlıyor. Özellikle uzun mesafeli uçuşlarda tazminat tutarlarının yüksek olması dikkat çekiyor. Örneğin:

Avrupa’dan Türkiye’ye yapılan kısa mesafeli uçuşlarda rötar yaşanması durumunda yolcular 250 euro tazminat alabilirken,

Amerika ve Asya gibi uzun mesafeli uçuşlarda bu miktar 600 euroya kadar çıkabiliyor.

Bu durum, havayolu şirketlerini operasyonlarını daha verimli ve planlı yürütmeye teşvik edecek.

Düzenlemenin Amacı: Yolcu Memnuniyetini Artırmak

SHGM yetkilileri, yeni düzenlemenin temel amacının yolcuların haklarını daha güçlü bir şekilde korumak olduğunu vurguluyor. Uçuş iptalleri ve uzun süreli rötarlar nedeniyle mağdur olan yolcular artık daha adil bir sistemden faydalanabilecek. Havayolu taşımacılığında güvenilirliği artırmayı hedefleyen bu adım, sektör standartlarının yükselmesini sağlayarak yolcu memnuniyetini artıracak.

Bu yeni sistem, sadece Türkiye’de değil, küresel çapta da yolcu hakları konusunda dijitalleşmenin önünü açan bir model olabilir. Peki sizce bu sistem hava yolu taşımacılığındaki sorunları çözecek mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!