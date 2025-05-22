Bomba İhbarı Nedeniyle United Airlines Uçağı Honolulu’dan Geri Döndü

Amerika Birleşik Devletleri’nde güvenlik tehditleri nedeniyle üst üste ikinci gün bir uçuş aksadı. 21 Mayıs 2025 tarihinde, United Airlines’a ait bir Boeing 777-200 uçağı, Honolulu’dan Los Angeles’a gitmek üzere havalandıktan sonra tuvalet aynasında bir bomba notunun bulunması üzerine kalkış yaptığı Honolulu Daniel K. Inouye Uluslararası Havalimanı’na geri dönmek zorunda kaldı.

Tuvalet Aynasında “Bomba” Notu Panik Yarattı

UA 1169 sefer sayılı uçuş, Honolulu’dan 21:40’ta kalktı ve Los Angeles’a 06:08’de varması planlanıyordu. Uçakta 339 yolcu ve 10 mürettebat bulunuyordu. United Airlines tarafından yapılan açıklamada, tuvalet aynasında güvenlik tehdidi oluşturabilecek bir yazı bulunduğu, bunun ardından uçağın Honolulu’ya geri döndüğü belirtildi. Hawaii News Now’un aktardığına göre, bir yolcu havaalanı güvenlik müdüründen “birinin tuvalet aynasına uçakta bomba olduğunu yazdığını” öğrendiğini ifade etti.

Uçağın Honolulu’ya güvenli bir şekilde iniş yapmasının ardından güvenlik birimleri devreye girdi. Uçaktaki tüm yolcular ve bagajlar bomba imha ekipleri ve özel eğitimli köpekler tarafından detaylı şekilde arandı. United Airlines tarafından yapılan açıklamada, yolcuların aynı gün daha geç saatlerde kalkacak başka bir seferle Los Angeles’a yönlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Bir Gün Önce de Hawaiian Airlines Uçağında Bomba İhbarı Vardı

Bu olaydan sadece bir gün önce, Hawaiian Airlines’a ait bir Airbus A330 tipi uçakta benzer bir bomba ihbarı yaşanmıştı.

San Diego Uluslararası Havalimanı’ndan Honolulu’ya gitmeye hazırlanan uçakta, bir yolcunun yanındaki kişinin bomba taşıdığını iddia etmesi üzerine kaptan pilot uçağı pistte güvenli bir bölgeye çekti.

Olay sonrası bölgeye liman polisi, SWAT ekibi, bomba arama köpekleri, Terörle Mücadele Birimi ve FBI ekipleri sevk edildi. Yapılan kapsamlı inceleme sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı ve ihbarda bulunan kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Yükselen Güvenlik Tehditleri Havacılığı Zorluyor

Son zamanlarda dünya genelinde sahte bomba ihbarlarında belirgin bir artış yaşandığı dikkat çekiyor. Bu tür tehditler, uçuşların ertelenmesine ya da iptal edilmesine, yolcuların tahliye edilmesine ve uçakların detaylı güvenlik taramalarına neden olarak ciddi zaman ve maliyet kayıplarına yol açıyor.

Benzer olaylar yalnızca ABD’de değil, Hindistan’da da yaşanmıştı. 2024 yılında Hint havayolları yaklaşık 1000 sahte bomba tehdidi alarak rekor kırdı. En fazla ihbar alan havalimanları arasında Delhi, Mumbai ve Bengaluru yer aldı. Bu tehditlerden en çok etkilenen firmalar ise IndiGo ve Air India oldu.

Yolcu Güvenliği En Üst Seviyede Ele Alınıyor

Giderek artan bu tehditler karşısında havayolları, yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla uçuş öncesi ve sonrası güvenlik protokollerini sıkılaştırıyor. Uçak içi denetimlerin artırılması, personelin eğitimlerinin sıklaştırılması ve yolcu farkındalığının yükseltilmesi gibi önlemlerle havayolu güvenliği daha da güçlendirilmeye çalışılıyor.