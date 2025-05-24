AirAsia’dan Kampung Simpok’a Renkli Destek

AirAsia, Sarawak’ın Kampung Simpok köyünde düzenlenen geleneksel Pesta Sungai Kampung Simpok Festivali’ne resmi topluluk partneri olarak katıldı.

Her yıl Sarawak eyaletinin Kuching bölgesinde yer alan Kampung Simpok köyünde düzenlenen Pesta Sungai Kampung Simpok Festivali, bu yıl da büyük bir coşkuya sahne oldu. Padawan bölgesindeki birçok köyün katılımıyla gerçekleşen etkinlik, bölge halkının kültürel zenginliğini ve geleneksel değerlerini bir araya getirerek renkli anlara ev sahipliği yaptı.

Festivalin en dikkat çekici bölümü olan süslenmiş sal yarışması, yerel halkın el emeğini ve kültürel mirasını sergilediği önemli bir platform olarak öne çıktı. Nehirde süzülen süslenmiş sallarda her köy, kendi kimliğini ve geleneklerini yansıtan özgün tasarımlarla yarıştı.

AirAsia’dan Toplumsal Dayanışmaya Destek

Bu yıl Pesta Sungai Kampung Simpok Festivali’nin resmi topluluk partneri olan AirAsia, sadece bir hava yolu şirketi olmanın ötesinde, yerel değerleri destekleme misyonunu bir kez daha ortaya koydu. Şirketin amacı yalnızca destinasyonlar arasında bağlantı kurmak değil, aynı zamanda bu destinasyonlardaki halkları ve kültürleri de birbirine yaklaştırmak.

AirAsia’nın Güneydoğu Asya genelinde sürdürdüğü bölgesel bağlantı vizyonu, uzak köyleri büyük şehirlerle buluşturmayı ve kültürel etkileşimi teşvik etmeyi hedefliyor. Bu yaklaşım, bölgesel bağları güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda halklar arasında karşılıklı anlayışı ve saygıyı da artırıyor.

Festival Alanı AirAsia Kırmızısıyla Şenlendi

Etkinlik kapsamında Kampung Simpok köyü, AirAsia’nın ikonik kırmızı renkleriyle donatıldı. Köy girişinden ana sahneye ve sal yarışması alanına kadar her noktada festival havası hâkimdi. Ziyaretçileri karşılayan renkli süslemeler ve samimi atmosfer, etkinliğe gelen herkesin kendini özel hissetmesini sağladı.

AirAsia Fun Team ekibi de festivalde aktif rol aldı. Yaptıkları dinamik gösteriler, katılımcı etkinlikler ve eğlenceli etkileşimlerle hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini çekti. Etkinlik boyunca kurulan bu temaslar, kültürel çeşitliliğin önemini bir kez daha vurguladı.

Uygun Fiyatlı Uçuşlarla Bölgeye Erişim Kolaylaşıyor

AirAsia, festival coşkusunu kutlamak amacıyla Kuching çıkışlı uçuşlar için sınırlı süreli özel bir kampanya başlattı. Kuala Lumpur, Singapur, Cakarta gibi önemli noktalara düzenlenen seferlerde, tüm vergiler dâhil tek yön biletler sadece 119 RM‘den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Ayrıca Kota Kinabalu çıkışlı uçuşlar için de fırsatlar bulunuyor. Tawau, Sandakan, Kuching ve Kuala Lumpur gibi güzergâhlarda tek yön bilet fiyatları 69 RM‘den başlıyor. Bu kampanya, hem yerel halkın seyahat imkânlarını artırıyor hem de kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlıyor.

Yerel Festivallerle Güçlenen Bölgesel Bağlar

AirAsia, Pesta Sungai Kampung Simpok gibi yerel etkinliklerde aktif rol alarak topluluklarla daha güçlü bağlar kurmayı sürdürüyor. Katıldığı her etkinlikte yalnızca marka bilinirliğini artırmakla kalmayan şirket, aynı zamanda bölgesel kalkınmaya da destek veriyor.

AirAsia, ulaşımı kolaylaştırmanın ötesinde, kültürleri buluşturan bir köprü olma misyonunu taşıyor. Bu yaklaşım, şirketin “halkın havayolu” vizyonunu pekiştiriyor ve uzak köylerin bile Güneydoğu Asya ailesinin bir parçası olmasını sağlıyor.