11-12 Şubat 2025 Sabiha Gökçen’de uçuşlar iptal mi? 11-12 Şubat iptal olan seferler nasıl öğrenilir?

Türkiye genelinde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, sadece eğitimde değil, hava ulaşımında da aksamalara yol açıyor. Peki, 11-12 Şubat 2025 tarihlerinde uçuşlar iptal mi? Hangi havalimanlarında uçuş iptalleri yaşanıyor? İşte detaylar…

11-12 Şubat 2025 Uçuşlar İptal Mi?

Özellikle İstanbul’da beklenen şiddetli kar yağışı, uçak seferlerini de olumsuz etkiliyor. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı‘nda 11 Şubat Salı günü uçuşların %5’i, 12 Şubat Çarşamba günü ise %10’u iptal edilecek.

Havalimanı yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Meteorolojik Acil Durum Komitesi‘nin kararı doğrultusunda 11 Şubat’ta planlanan uçuşların %5’i, 12 Şubat’ta ise %10’u iptal edilecektir. Yolcularımızın mağduriyet yaşamaması için **havayolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezleri üzerinden güncel bilgileri takip etmeleri tavsiye edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

İptal Edilen İç/Dış Hat Uçuşlarını Nasıl Öğrenebilirsiniz?

Kar yağışı nedeniyle iptal edilen uçuş seferleri hakkında en doğru bilgiyi almak için havayolu şirketlerinin resmi duyurularını kontrol etmek gerekiyor. Yolcular, uçuşlarının iptal olup olmadığını aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla sorgulayabilir:

İstanbul Havalimanı iptal edilen uçuş seferlerini öğrenmek için: Tıklayınız

Tıklayınız Sabiha Gökçen Havalimanı iptal edilen uçuş seferlerini öğrenmek için: Tıklayınız

Seyahat Planı Olanlar İçin Öneriler

Uçuşunuzun güncel durumunu havayolu şirketinizin internet sitesinden veya müşteri hizmetlerinden öğrenin.

veya öğrenin. Hava koşulları nedeniyle uçuş iptalleri ve gecikmelerin devam edebileceğini göz önünde bulundurun.

devam edebileceğini göz önünde bulundurun. Havaalanına giderken ulaşımda olası aksamalara karşı erken hareket edin ve alternatif ulaşım yollarını değerlendirin.

Olumsuz hava şartlarının seyrine göre, yeni iptal kararlarının alınması muhtemel görünüyor. Güncellemeleri takip etmek için yetkililerin açıklamalarına dikkat etmeyi unutmayın!

THY, AJet ve Pegasus iptal seferlerini sorgulamak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz. Bu bağlantılar, havayolu şirketlerinin resmi web sitelerine yönlendirme yaparak iptal edilen uçuşlar hakkında güncel bilgilere ulaşmanızı sağlar:

THY İptal Seferleri Sorgulama Ekranı

THY İptal Seferleri Sorgulama

THY’nin resmi web sitesi üzerinden iptal edilen uçuşların listesine ulaşabilir ve uçuş durumunu sorgulayabilirsiniz .

Pegasus İptal Seferleri Sorgulama Ekranı

Bağlantı: Pegasus İptal Seferleri Sorgulama

Pegasus’un resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden iptal edilen uçuşları kontrol edebilirsiniz.

AJet İptal Seferleri Sorgulama Ekranı

Bağlantı: AJet İptal Seferleri Sorgulama

AJet’in resmi web sitesi üzerinden iptal edilen uçuşların güncel listesine erişebilirsiniz.

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