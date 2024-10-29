Rahmi Koç’un Eski Ortağı Ratan Tata 91 Milyon Sterlinlik Mirasını Köpeğine Bıraktı

Hindistan’ın önde gelen iş insanlarından biri olan Ratan Tata, 9 Ekim 2024 tarihinde 86 yaşında hayata veda etti. Tata Group’un eski başkanı olarak, hiç evlenmemiş ve 1,1 milyar dolarlık servetiyle tanınmıştır. Ratan Tata, özellikle hayvanseverliği ile dikkat çekmiş ve yaşamı boyunca birçok sosyal sorumluluk projesine imza atmıştır.

Köpeği Tito’ya Bıraktığı Servet

Tata, mirasını sıra dışı bir şekilde dağıtarak gündeme geldi. The Times of India’nın haberine göre, Ratan Tata, 91 milyon sterlin (4 trilyon TL) değerindeki servetinin büyük kısmını çok sevdiği köpeği Tito’ya bıraktı. Bu karar, hayvansever kimliğiyle örtüşen bir jest olarak değerlendirildi. Ratan Tata’nın erkek kardeşi Jimmy Tata ve üvey kız kardeşleri Shireen ile Deanna Jejeebhoy ise mirastan yalnızca küçük bir pay alacak.

Tito’ya Ömür Boyu Bakım

Mirasının önemli bir kısmını Tito’ya bırakmanın yanı sıra, Tata, köpeği için “ömür boyu sınırsız bakım” sağlanmasını da şart koştu. Böylece Tito, hem maddi hem de manevi anlamda güvende olacak.

Aynı zamanda, Tata’nın uşağı, genel asistanı ve aşçısının da servetten faydalanmasını istemesi, mirasın paylaşımında dikkat çeken bir başka ayrıntıydı. Tito, Tata’nın daha önceki köpeğinin ölümünden sonra beş yıl önce evlat edinilmişti.

Hayvanseverliğine Dikkat Çeken Adımlar

Ratan Tata, hayatı boyunca hayvanlara olan sevgisiyle tanınmıştı. Temmuz 2023’te Mumbai’de Hindistan’ın ilk Küçük Hayvan Hastanesi’ni açarak, hayvanların sağlık ve bakımına yönelik önemli bir adım atmıştır. Ayrıca, 2018 yılında Prens Charles tarafından verilecek bir ödül törenine, köpeklerinden birinin sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı da biliniyor. Bu durum, Tata’nın hayvanlara olan düşkünlüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Ratan Tata’nın mirası, hayvanseverliğini ve sevgi dolu kalbini yansıtan bir şekilde köpeği Tito’ya bırakmasıyla tarihe geçti. Bu olay, aynı zamanda zenginliğin paylaşımı konusunda da farklı bir perspektif sunuyor. Tata’nın yaşamı, sadece bir iş insanı olarak değil, aynı zamanda hayvan dostu bir birey olarak da önemli bir miras bıraktı.