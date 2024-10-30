Cyber Monday Nedir? Cyber Monday İndirimleri Hangi Tarihte?

Black Friday indirimlerinin hemen ardından başlayan Cyber Monday, Kasım ayının son Pazartesi günü dünya genelinde büyük online alışveriş fırsatları sunan özel bir gündür.

ABD’de Şükran Günü sonrası başlayan Black Friday’in uzantısı olarak doğan Cyber Monday, tüketicilere dijital platformlarda çeşitli kategorilerde önemli indirimler sunar. Bu etkinlik, fiziksel mağazalardaki yoğunluk nedeniyle online alışverişi tercih eden kullanıcılar için ideal bir alışveriş fırsatı yaratır.

Cyber Monday’in Tarihçesi: Nasıl Ortaya Çıktı?

Cyber Monday ilk olarak 28 Kasım 2005’te başlatıldı. Geleneksel Black Friday alışveriş çılgınlığının ardından, tüketicilerin Noel alışverişine yönelik talebinin devam ettiği fark edilerek online alışverişi teşvik etmek amacıyla Cyber Monday konsepti ortaya kondu.

Bu gün, özellikle online mağazaların sunduğu büyük fırsatlarla dünya genelinde ilgiyle karşılanarak her yıl milyonlarca kişiyi dijital alışverişe yönlendirmektedir.

Black Friday ve Cyber Monday Arasındaki Fark Nedir?

Black Friday genellikle fiziksel mağazalarda yoğun indirimlerin yaşandığı bir gün olarak öne çıkar. Alışveriş merkezleri ve mağazalarda büyük indirimler sunan bu gün, daha çok fiziksel alışveriş meraklılarına hitap eder.

Cyber Monday ise Black Friday’in devamı niteliğindedir ancak online platformlara odaklanır. Bu sebeple, fiziksel alışverişe çıkamayan veya online alışverişin kolaylığını tercih edenler için büyük bir fırsat sunar. Ayrıca, Cyber Monday sadece dijital mağazalarda geçerli olduğu için tüketicilere daha fazla ürün çeşitliliği sunulabilir.

Cyber Monday İndirimleri Ne Zaman Başlıyor?

Bu yıl, Cyber Monday 2 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek. Kasım ayının son Pazartesi günü düzenlenen bu etkinlik, yalnızca 24 saat boyunca geçerli olup hızlı ve kapsamlı alışveriş deneyimi sunar.

Tüketiciler, gün boyu devam eden indirim fırsatlarından yararlanabilir, ancak kampanya süresi genellikle bir günü aşmaz.

Cyber Monday’de Hangi Ürünlerde İndirimler Oluyor?

Cyber Monday, kullanıcılarına elektronik ürünler, giyim, aksesuar, kozmetik, kişisel bakım ürünleri ve oyuncak gibi pek çok farklı kategoride avantajlı fiyatlarla alışveriş yapma imkanı tanır. Özellikle elektronik ürünlerdeki büyük indirimler, Cyber Monday’in en çok tercih edilen kategorilerinden biridir.

Giyimden kozmetiğe kadar pek çok ürün çeşidinde sunulan avantajlar sayesinde tüketiciler, aradıkları birçok ürünü bu özel günde uygun fiyatlarla satın alabilirler.

Cyber Monday İndirimlerinden Faydalanmak İçin Öneriler

Cyber Monday fırsatlarından en iyi şekilde yararlanmak için öncelikle almak istediğiniz ürünleri önceden belirlemeniz önemlidir. Ayrıca, favori online mağazalarınızı ve alışveriş listelerinizi hazırlayarak hızlıca işlem yapabilir, büyük indirimleri kaçırmamış olursunuz.

Cyber Monday’de sınırlı stoklarla sunulan ürünlerin hızla tükenebileceğini unutmadan, alışverişinizi önceden planlamanız önerilir.