Fransa Mirage 2000D Filosunu Yeniledi

2015’te başlatılan Mirage 2000D modernizasyon programı başarıyla tamamlandı, 50 uçaklık filo 2025 yılı sonuna kadar aktif görevde olacak.

Fransa, 10 yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı Mirage 2000D savaş uçaklarının yarı ömür modernizasyonunu tamamladı. Fransız Hava ve Uzay Kuvvetleri, Mirage 2000D RMV (Rénovation Mi-Vie) olarak adlandırılan modernize varyantın operasyonel hale geldiğini 9 Nisan’da resmen duyurdu. Açıklamada, 50 adet modernize edilmiş uçağın 2025 yılı sonuna kadar Nancy-Ochey’deki 133. Hava Üssü’nde görev yapacağı bildirildi.

Silah Sistemleri ve Aviyoniklerde Kapsamlı Güncelleme

Mirage 2000D RMV varyantı, hava-yer görevlerinde etkinliğini artırmak amacıyla birçok önemli yenilikle donatıldı. Modernizasyon kapsamında uçağa 30 mm top podu entegre edilirken, daha önce kullanımdan kaldırılan MBDA R550 Magic 2 kısa menzilli hava-hava füzesi yerine MBDA MICA InfraRed (IR) füzesi takıldı. Ayrıca, AASM Hammer hassas güdümlü mühimmat sistemi de platforma entegre edildi.

Mirage 2000D RMV, Rafale savaş uçaklarında kullanılan Thales Talios lazer işaretleme podu ile de tam uyumlu hale getirildi. Bu entegrasyon sayesinde uçak, gece ve gündüz koşullarında yüksek hassasiyetli hedefleme yeteneği kazanmış oldu.

Yeni Dijital Kokpit ve Taktik Sistemler

Fransız Hava ve Uzay Kuvvetleri, modernize edilen uçaklarda kullanılan yeni aviyonikleri “yenilenmiş mimari, daha sezgisel ve dijitalleştirilmiş gösterge paneli, ergonomik ve gerçek zamanlı taktik görüş sistemi” olarak tanımladı. Bu sayede pilotların görev esnasındaki farkındalığının artırılması ve tepki süresinin kısaltılması hedeflendi.

Modernizasyon projesi kapsamında daha önce Dassault Mirage F1 uçaklarında kullanılan ve Mirage 2000D’de test edilen Astac elektronik destek podunun entegrasyonuna dair ise herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Mirage 2000D RMV, 2030 Sonrasına Kadar Görevde Kalacak

İlk kez 1993 yılında hizmete giren Mirage 2000D, Fransa’nın hava-yer görevlerinde uzun yıllardır etkin bir rol oynuyor. RMV varyantıyla birlikte uçakların görev süresinin 2030’un ötesine kadar uzatılması planlanıyor. Yeni konfigürasyon, Rafale savaş uçaklarıyla birlikte görev yaparak Fransız Hava Kuvvetleri’nin vurucu gücüne önemli katkı sağlayacak.