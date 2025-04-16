ABD, 10 Emekli KC-10 Tanker Uçağını Açık Artırmaya Çıkardı

Açık artırma ile satışa sunulan uçaklar uçar durumda değil, başlangıç fiyatı 500 bin dolar olarak belirlendi. ABD Hava Kuvvetleri, geçtiğimiz yıl eylül ayında resmen emekli ettiği 10 adet KC-10 Extender tipi tanker uçağını açık artırma yöntemiyle satışa sundu.

Arizona eyaletinde bulunan Davis-Monthan Hava Kuvvetleri Üssü’nde depolanan uçaklar, şu anda uçar durumda değil. Açılış teklifi 500 bin dolar olarak belirlenen açık artırma, 6 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek.

1981’den 2024’e Uzanan Hizmet Süreci

KC-10 tanker uçakları, McDonnell Douglas tarafından sivil yolcu uçağı olan DC-10-30CF modeli temel alınarak geliştirildi. Uçakların yüzde 88’i sivil versiyonla ortak sistemlere sahip. 1981 yılında ABD Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmeye başlanan KC-10’lar, yakıt ikmal sistemi (boom) ve donanma uçakları için geliştirilmiş sepet (hose-drogue) sistemi ile dikkat çekiyor.

Uçaklar, KC-135 Stratotanker filosunun kapasitesini desteklemek amacıyla geliştirilmişti. 2024 yılına kadar aktif görevde kalan KC-10’lar, modernizasyon süreci kapsamında yerini KC-46A Pegasus tanker uçaklarına bıraktı.

Farklı Ülkelerde de Görev Yaptı

KC-10’lar yalnızca ABD tarafından kullanılmadı. Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri, KLM’den temin ettiği iki DC-10 uçağını tanker modifikasyonuna tabi tutarak 1996–2014 yılları arasında aktif görevde kullandı. Ayrıca özel sektör temsilcilerinden Omega Air Refueling Services, sahip olduğu iki DC-10 tanker uçağıyla çeşitli ülkelerin hava kuvvetlerine hizmet vermeye devam ediyor.

Satışa Sunulan KC-10’lar Uçar Durumda Değil

ABD Hava Kuvvetleri, açık artırma ile satışa sunulan bu 10 uçağın aktif uçuşa uygun olmadığını vurguladı. Ancak isteyen alıcılar, uçakları Federal Havacılık Dairesi (FAA) standartlarına göre sivil konfigürasyona dönüştürerek uçuş izni alabilecek.

Uçaklardaki boom ve hose-drogue sistemleri sökülmüş durumda. Bu nedenle uçaklar şu an itibarıyla yakıt ikmal görevine uygun değil.

Son Teklif Tarihi: 6 Mayıs

Açık artırmaya katılmak isteyen potansiyel alıcılar, 500 bin dolar başlangıç bedeli üzerinden tekliflerini iletebilecek. Satış süreci, 6 Mayıs 2025 tarihinde son bulacak.

KC-10 Tanker Uçağı: Teknik Özellikleri ve Operasyonel Kapasitesi

KC-10 Extender, McDonnell Douglas tarafından geliştirilen uzun menzilli bir hava yakıt ikmal ve kargo uçağıdır. 1980 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren bu çok amaçlı askeri uçak, 1981 yılında ABD Hava Kuvvetleri (USAF) envanterine girmiştir. Yıllar boyunca yalnızca ABD tarafından değil, aynı zamanda Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından da aktif olarak kullanılmıştır.

KC-10’lar, Eylül 2024’te ABD Hava Kuvvetleri envanterinden resmi olarak emekli edilmiştir.

Genel Bilgiler

Uçağın tam adı: McDonnell Douglas KC-10 Extender

İlk uçuş tarihi: 1980

Hizmete giriş yılı: 1981

Kullanıcı ülkeler: ABD Hava Kuvvetleri, Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri

Askerî görevi: Hava yakıt ikmali ve kargo taşımacılığı

Emeklilik tarihi: Eylül 2024 (ABD envanterinden çıkarıldı)

Boyutlar ve Yapısal Özellikler

Uzunluk: 55,4 metre

Kanat açıklığı: 50,4 metre

Yükseklik: 17,7 metre

Boş ağırlık: Yaklaşık 110.000 kilogram

Azami kalkış ağırlığı: 267.620 kilogram

Motor ve Performans

Motor tipi: Üç adet General Electric CF6-50C2 turbofan

Azami hız: 996 kilometre/saat

Yakıt ikmali yapmadan menzil: Yaklaşık 7.000 kilometre

Maksimum uçuş irtifası: 12.400 metre

Yakıt kapasitesi: Yaklaşık 160.000 litre (yaklaşık 161 ton)

Yakıt İkmal Sistemleri

KC-10, hem Amerikan hava kuvvetlerine ait jetler hem de donanma ve NATO uçakları için farklı yakıt ikmal sistemleriyle donatılmıştır.

Boom sistemi: Teleskopik kol ile arkadan yakıt ikmali

Hose and drogue (sepet) sistemi: Donanma ve NATO uçakları için hortumlu sistem

Çift sistem desteği: Her iki sistemi aynı anda destekleyebilir

Aynı anda iki uçağa yakıt ikmali yapabilir

Kargo ve Yolcu Taşıma Kapasitesi

Maksimum kargo kapasitesi: Yaklaşık 76.000 kilogram

Kargo alanı: 27 adet standart 463L palet taşıma kapasitesi

Yolcu kapasitesi: 75 personele kadar taşıyabilir

Esnek yapı: Aynı uçuşta hem kargo hem personel taşınabilir

Avantajlar ve Kullanım Özellikleri

KC-10, uzun mesafe operasyonlarında hava ikmali yaparken aynı zamanda kargo ve personel taşıma yeteneğine sahip olmasıyla ön plana çıkar. Üç motorlu güçlü yapısı sayesinde yüksek yük taşıma kapasitesi sunar. Çeşitli hava araçları ile uyumlu yakıt ikmal sistemlerine sahip olması da çok yönlü bir operasyonel kullanım sağlar.

