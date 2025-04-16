Turkish Cargo’dan İhracatçılara Dev Destek

Turkish Cargo ile TİM arasındaki ihracat kampanyası protokolü altıncı kez yenilendi. Kampanya 25 ülkede 37 noktaya indirimli kargo imkânı sağlıyor.

Türk Hava Yolları’nın global kargo markası Turkish Cargo, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile yaptığı iş birliği protokolünü altıncı kez yeniledi. Protokol kapsamında Türkiye genelindeki ihracatçılar, genel ve bozulabilir kargo gönderimlerinde yüzde 41’e varan indirimlerle ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırabilecek.

37 Farklı Noktaya Ulaşım Sağlanacak

Yenilenen anlaşmayla birlikte Turkish Cargo, Anadolu’nun dört bir yanında üretilen yerli ürünleri 25 ülkede 37 farklı destinasyona taşıyacak.

Kampanya kapsamında özellikle genel kargo gönderilerinde ortalama yüzde 41, bozulabilir ürünlerde ise yüzde 37 oranında indirim uygulanacak.

Gıda ve Sağlık Ürünleri de Kapsamda

Kampanya, genel kargo ve bozulabilir kargo türlerinin yanı sıra farmasötik ürünler, yumurta, balık, et, meyve ve sebze gibi hassas ürünleri de kapsıyor. İhracatçılar, 31 Ağustos 2025 tarihine kadar geçerli olacak bu fırsattan yararlanabilecek.

Bolat: “İhracatçının Gücünü Artırmayı Sürdüreceğiz”

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Bayrak taşıyıcı havayolu olarak Türk ihracatçısının küresel rekabet gücünü artırmaya öncelik veriyoruz. Bu kapsamda TİM ile imzaladığımız İhracat Kampanyası Protokolü’nü altıncı kez yeniledik. Bu yıl daha fazla üreticiye ulaşmak için hem indirim oranlarını artırdık hem de ürün yelpazesini genişlettik.”

Gültepe: “Uzak Pazarlara Erişimde Hava Kargonun Rolü Büyük”

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ise hava kargo taşımacılığının ihracattaki önemine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

“İhracatımızı artırmak için mevcut pazarların yanı sıra yeni pazarlara da ulaşmamız gerekiyor. Uzak pazarlara erişimde hava kargonun ayrı bir önemi var. Bu süreçte en büyük destekçimiz Türk Hava Yolları ile altıncı kez protokol imzaladık.”

Küresel Lojistikte Turkish Cargo İmzası

Dünyanın üretim ve ticaret merkezlerine güçlü bağlantılar sağlayan Turkish Cargo, lojistik alandaki hizmet kalitesini her geçen gün geliştiriyor. Artan ihracat talebine özel çözümler sunan şirket, Türk ihracatçısının dünya pazarlarındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.