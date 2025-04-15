Münih Havalimanı’nda Hizmet Robotları Yolculara Destek Sunuyor

Lufthansa İnovasyon Merkezi ile iş birliğiyle başlatılan proje kapsamında, Münih Havalimanı Terminal 2’de yolcular artık otonom robotlarla karşılaşıyor. Güneydoğu Almanya’da bulunan Münih Havalimanı (MUC), Lufthansa İnovasyon Merkezi ile imzaladığı Mutabakat Muhtırası (MoU) doğrultusunda teknoloji tabanlı dönüşüm sürecine girdi. Terminal 2’de başlatılan pilot projeler kapsamında, yolcuların dikkatini çeken en yenilikçi gelişme, hizmet robotlarının kullanıma sunulması oldu.

Bu ortak girişim, yalnızca operasyonel verimliliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda havacılık sektöründe dijitalleşme, otomasyon ve müşteri deneyimi açısından yeni bir dönemi başlatıyor. Proje, teknolojik çözümler sunan girişimlerin havalimanında test edilmesine de imkân tanıyor.

Ottobot’lar Terminalde Hizmete Başladı

Terminal 2’de konuşlandırılan ve “Ottobot” adı verilen hizmet robotları, Ottonomy isimli girişim tarafından geliştirildi. Şu an terminalin kapı ve bagaj teslim alanlarında görev yapan iki otonom robot, yolculara hem bilgi sağlıyor hem de Lufthansa’nın hizmetlerini tanıtıyor. Robotlar, özellikle yoğunluk anlarında insan personel desteğine alternatif oluşturuyor.

Yolcular, robotların üzerindeki QR kodları mobil cihazlarıyla tarayarak Lufthansa’nın sohbet asistanına yönlendiriliyor. Bu sayede uçuş bilgilerine ulaşabiliyor, değişiklik durumlarında rezervasyonlarını güncelleyebiliyor veya iade taleplerini kolayca başlatabiliyor.

Yolculara Katma Değer Sunan Hizmetler

Ottobot’lar sadece bilgi aktarımıyla sınırlı değil. Yolcuların havalimanında yön bulmasına yardımcı oluyor, kayıp eşya ofislerine yönlendirme yapabiliyor ve vergi iadeleri gibi işlemlerle ilgili bilgi sunuyor. Gelecekte bu robotların şişelenmiş su gibi ürünleri yolculara ulaştırması da hedefleniyor.

Robotların entegre konteyner sistemi, bu tarz görevleri yerine getirebilmelerini mümkün kılıyor. Böylece hem yolculara konfor sunuluyor hem de havalimanı operasyonlarının yükü hafifletiliyor.

Lufthansa İnovasyon Merkezi’nden Açıklama

Ottonomy CEO’su Ritukar Vijay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Contextual AI ile desteklenen robotlarımız, müşterilere daha iyi deneyimler sunarken aynı zamanda operasyonel verimlilik sağlıyor. Lufthansa gibi sektör liderleriyle kurduğumuz iş birlikleri, vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmeye bir adım daha yaklaştırıyor.”

Robotların Küresel Kullanımı Artıyor

Münih Havalimanı, Ottobot’ların konuşlandırıldığı sayılı küresel tesislerden biri. Daha önce hastanelerde ve son kilometre teslimat süreçlerinde kullanılan bu robotlar, şimdi havalimanı deneyimini daha erişilebilir ve akıllı hale getiriyor. Lufthansa İnovasyon Merkezi ile yürütülen bu iş birliği, dijitalleşme ve otomasyon ekseninde havacılık sektörüne ilham verecek örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

