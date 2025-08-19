THY, Pilot Adaylarını Artık Yerli ve Milli Sistemle Seçecek

Türk Hava Yolları (THY), pilot adaylarının seçim ve değerlendirme süreçlerinde yeni bir dönemi başlatıyor. Psikometrik ve Değerlendirme Merkezi Uygulamaları (PACE) adı verilen proje, tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Proje sayesinde pilot adaylarının bilişsel ve psiko-motor becerileri, standart bilimsel yöntemlerle ölçülerek daha güvenilir ve şeffaf sonuçlar elde edilecek.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen bu sistemin sadece bir araç değil, aynı zamanda geleceğe yönelik vizyonlarının bir sembolü olduğunu vurguladı. Bolat, PACE’nin uçuş emniyetine de büyük katkı sağlayacağını belirtti.

PACE ile Pilot Seçiminde Yeni Dönem

PACE projesi, 2020 yılında başlatılan çalışmalar sonucunda geliştirildi. 2023’te hız kazanan sistem, 2024 Temmuz ayından itibaren adaylara uygulanmaya başlandı. 18 Şubat 2025 tarihinden itibaren ise THY’nin ikinci pilot seçimlerinde bilişsel değerlendirme aşamasında yalnızca PACE kullanılmaya başlandı.

Proje kapsamında adayların bellek, dikkat, uzaysal algı, psiko-motor koordinasyon, çoklu işlem becerileri gibi temel bilişsel yetkinlikleri ölçülüyor. Ayrıca fizik ve matematik bilgileri de değerlendiriliyor. Böylece her aday, bilimsel yöntemlerle ayrı ayrı inceleniyor.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, PACE’nin bilgisayar tabanlı ilk yerli ve milli bilişsel test bataryası olduğuna dikkat çekerek, yurtdışından alınan sistemlerin yerini bu özgün yazılımın aldığını ifade etti. Zülfikar, projenin en kritik kazanımının verilerin tamamen Türkiye sınırları içinde tutulması olduğunu söyledi.

Ekonomiye ve Havacılığa Katkı

THY, sadece havacılık sektöründeki başarısıyla değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisine yaptığı katkılarla da öne çıkıyor. Şirketin geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisine sağladığı katkı 54 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Hedeflenen 810 uçaklık filo büyüklüğüyle bu rakamın 144 milyar dolara çıkması öngörülüyor.

THY’nin şu anda 7 binden fazla pilotu görev yapıyor ve Ekim ayında 500. uçağını filosuna katmaya hazırlanıyor. PACE projesiyle birlikte pilot adaylarının seçiminde kullanılan yöntemler tamamen milli imkanlara dayanacak. Böylece hem maliyetler düşecek hem de Türkiye’nin havacılık alanındaki bağımsızlığı güçlenecek.

Projenin, yalnızca havacılık sektöründe değil, farklı alanlarda da yetenek ölçüm süreçlerine örnek olması bekleniyor. Akademi, teknoloji ve sektör iş birliğinin bir ürünü olarak ortaya çıkan PACE, Türkiye’de havacılık psikolojisi alanında yapılan öncü çalışmalara da katkı sunacak.

THY, bundan sonraki süreçte de operasyonel mükemmeliyet anlayışıyla yenilikçi projeler geliştirmeyi sürdürecek. PACE projesi, pilot adaylarının seçiminde güvenilirlik, şeffaflık ve etkinliği daha da ileriye taşıyarak sektörde yeni bir standart oluşturacak.