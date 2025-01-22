Kayıp bagaj, seyahatinizi zora sokabilecek beklenmedik bir durumdur. Uçuş sırasında kaybolan bagajınız nedeniyle ne yapmanız gerektiğini ve kayıp bagaj tazminatını nasıl talep edebileceğinizi bilmek, sürecin daha kolay yönetilmesini sağlar. Kayıp bagaj tazminatı ne kadar? Kayıp bagaj tazminatı talebi nasıl yapılır? İşte bu yazımızda, kaybolan bagaj için nasıl tazminat alabileceğinizi, başvurmanız gereken adımları ve tazminat miktarlarını detaylı bir şekilde açıklayacağız. Bagajınız kaybolduğunda haklarınızı öğrenmek, seyahatinizin geri kalan kısmını daha rahat geçirmenize yardımcı olacaktır.

Kayıp Bagaj ve Gecikmiş Bagaj Arasındaki Fark

Kayıp bagaj, bagajınızın varış noktasına ulaşmadığı ve havayolu şirketi tarafından bulunamadığı durumdur. Ancak bir bagajın resmi olarak kayıp ilan edilmesi, havayolu şirketine ve uçuş türüne (yurt içi veya uluslararası) göre farklılık gösterir. Genelde, bagajın kayıp olarak ilan edilmesi için 5 ila 14 gün arasında bir süre beklenir. Uygulamada, 21 gün üst sınır olarak kabul edilir.

Buna karşılık, gecikmiş bagaj, varış noktasında bagajınızı hemen alamamanız anlamına gelir. Gecikmiş bagaj ile kayıp bagaj farklı yükümlülüklere tabidir. Kayıp bagaj tazminatı daha yüksek olabilirken, gecikmiş bagaj için zararlarınızı ispatlamak ve tazminat almak daha zordur.

İpucu: Havayolu şirketi, makul süre geçmesine rağmen bagajınızı kayıp ilan etmeyi reddediyorsa, bulunduğunuz ülkenin sivil havacılık müdürlüğüne şikayette bulunabilirsiniz.

Zarar Görmüş Bagajlar

Zarar görmüş bagaj, bagajın kendisinin veya içindekilerin hasar görmesi durumudur. Ancak, bu tür hasarları kanıtlamak zor olabilir. Havayolları genelde uçuş öncesi oluşan hasarlar, üretim hataları, kullanıma bağlı yıpranmalar ve kozmetik değişikliklerden sorumlu değildir.

Ne Yapmalısınız?

Bagajınızı uçuş öncesinde fotoğraflayın.

İçindekilerin de fotoğrafını çekin ve uçuş boyunca bu fotoğrafları saklayın.

Bagajınızın Kaybolması Durumunda Yapmanız Gerekenler

Havaalanından Ayrılmadan Önce

Kayıp Bagajı Bildirin: Havaalanındaki Kayıp ve Bulunan Eşya Ofisi’ne giderek bir “Bagaj Aksaklık Bildirimi” yapın ve referans numarası alın (PIR raporu). Belgelerinizi Saklayın: Biniş kartınızı ve bagaj etiketinizi güvenli bir şekilde muhafaza edin. İletişim Bilgilerinizi Doğrulayın: Havayolu şirketinin güncel telefon, e-posta ve adres bilgilerinize sahip olduğundan emin olun. Acil Kullanım Kiti Talep Edin: Varşova ve Montreal Konvansiyonları gereği, havayolu şirketi size diş fırçası, tıraş seti gibi ürünlerden oluşan bir acil kullanım kiti vermek zorundadır. Harcamalarınızı Belgeleyin: Kayıp bagaj tazminatı için yapacağınız harcamaların fişlerini saklayın.

Havaalanından Ayrıldıktan Sonra

Bir Liste Hazırlayın: Bagajınızın içindeki eşyaların detaylı bir listesini yapın ve bu eşyaların belgelerini toplayın. Bagaj Takip İşlemini Başlatın: Havayolu şirketinin internet sitesinden PIR referans numaranızla bagaj durumunuzu takip edin.

Kayıp Bagaj Tazminatı Ne Kadar?

Havacılık sektöründe, IATA Anlaşması, yolcu ve bagaj haklarını düzenleyen önemli bir belgedir. Bu anlaşmaya göre, kayıp, hasarlı veya gecikmeli bagaj durumlarında, zararın boyutuna göre kilogram başına ödeme yapılır. Ancak, eğer hava yolu şirketi kasıtlı olarak bir ihmal veya zarar verirse, bu ödeme limitleri geçerli olmayabilir. Örneğin, IATA kurallarına göre bir hava yolu şirketinin kayıp bagaj için kilogram başına 45 dolar ödeme yaptığını varsayalım. Bu durumda, ortalama 20 kg’lık bir bagaj kaybolduğunda, check-in sırasında bu kilogram bilgisinin sisteme kaydedildiği için hava yolu şirketi, yolcuya 675 dolar ödeme yapacaktır.

Kayıp Bagaj Tazminatı Talebi Nasıl Yapılır?