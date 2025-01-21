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TİHEK’ten AJET Hava Taşımacılığına Ceza

Kerim Güler
21 Ocak 20250

Antalya-Ankara seferi için “Premium Bundle” bilet satın alan çölyak hastası E.T., uçuş sırasında sağlık durumu nedeniyle glütensiz sandviç talebinde bulundu. Ancak AJET Hava Taşımacılığı tarafından bu talep karşılanmadı ve yolcuya sandviç sunulmadı. Yaşanan bu durum, E.T. tarafından Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (İHEK) şikayet edildi.

TİHEK: Ayrımcılık Yasağının İhlali

TİHEK, şikayeti inceleyerek karara vardı ve AJET Hava Taşımacılığı’na 141 bin 934 TL idari para cezası verdi. Kurum, olayı sağlık temelinde ayrımcılık yasağının ihlali olarak değerlendirdi. Karar, çölyak hastalarının haklarına dikkat çekmek adına önemli bir örnek olarak görülüyor.

AJET: “Talep Şirketimize Bildirilmedi”

AJET Hava Taşımacılığı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, yolcunun çölyak hastası olduğunu şirketle paylaşmadığını ve glütensiz sandviç talebini önceden iletmediğini öne sürdü. Şirket ayrıca, uçakta glütensiz sandviç seçeneğinin bulunmadığını ve operasyonel nedenlerle bu hizmetin karşılanmasının mümkün olmadığını ifade etti.

TİHEK’in İncelemesi Gerçeği Ortaya Çıkardı

TİHEK tarafından yapılan inceleme sonucunda, E.T.’nin şirketin çağrı merkezi ile yaptığı görüşmede çölyak hastası olduğunu ve glütensiz sandviç talebini açık bir şekilde ilettiği belirlendi. Bu durum, AJET’in iddialarını çürüterek şirketin yolcu talebine gerekli özeni göstermediğini ortaya koydu.

Kararın Önemi

TİHEK’in AJET Hava Taşımacılığına verdiği ceza, özellikle sağlık durumları nedeniyle özel ihtiyaçları olan bireylerin haklarına dikkat çekiyor. Bu karar, hem havayolu şirketlerinin sorumluluklarına hem de ayrımcılık yasağına uyulması gerekliliğine vurgu yapıyor.

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