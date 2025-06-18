STARLUX Havayolları Filosunu Airbus A350-1000 ile Genişletiyor

STARLUX Havayolları, uzun menzilli uçuş kapasitesini artırmak amacıyla Airbus’tan 10 adet daha A350-1000 siparişi verdiğini duyurdu. Bu adım, şirketin küresel pazardaki büyüme stratejisinde önemli bir yere sahip.

STARLUX , hâlihazırda yalnızca Airbus modellerinden oluşan 28 uçaklık filosuyla faaliyet gösteriyor. Bu filoya ek olarak, teslimat aşamasında olan 30 uçak daha bulunuyor. Yeni sipariş edilen 10 adet A350-1000 uçağı ile birlikte toplam A350-1000 sayısı 27’ye ulaşıyor.

Yeni uçakların teslimatının 2031 yılında başlaması planlanıyor. STARLUX, halihazırda A350-900 ile Los Angeles ve San Francisco gibi uzun menzilli hatlarda hizmet veriyor. A350-1000, daha fazla yolcu kapasitesi ve menzil sunarak bu hatları destekleyecek.

Verimlilik ve sürdürülebilirlik hedefi öne çıkıyor

Airbus’un açıklamasına göre A350-1000, eski nesil uçaklara kıyasla yüzde 25 daha az yakıt tüketimi ve karbon salımı sağlıyor. Bu verimlilik, STARLUX’un çevresel sürdürülebilirlik hedefleriyle uyum içinde.

STARLUX CEO’su Glenn Chai, yapılan yeni anlaşmayı “küresel varlığımızı güçlendirme yolunda önemli bir adım” olarak tanımladı. Chai, A350-1000’in şirketin uzun menzilli operasyonlarını optimize etme ve yolcu deneyimini üst düzeye çıkarma hedeflerine katkı sağlayacağını ifade etti.

Premium hizmet ve küresel bağlantı vizyonu

STARLUX, A350-1000 uçaklarında da mevcut A350-900 modellerinde sunduğu lüks hizmetleri sürdürecek. Bunlar arasında özel birinci sınıf süitler, tam kapalı business class koltuklar ve gelişmiş yemek servisi yer alıyor.

Şirket, bu yılın sonuna kadar oneworld havayolu ittifakına katılmak için başvuruda bulunmayı planlıyor. Bu gelişme, STARLUX’un global bağlantı kapasitesini artıracak. Şirket, kısa süre önce SKYTRAX tarafından 5 Yıldızlı Havayolu unvanına layık görüldü. Bu unvana sahip dünyadaki sadece 11 havayolu bulunuyor.

Airbus’un A350-1000 modeli dünya genelinde 60 farklı müşteriden 1300’ü aşkın sipariş aldı. Model, 38 havayolu tarafından aktif olarak kullanılıyor. STARLUX’un yaptığı yeni sipariş, Paris Air Show kapsamında açıklanan 25 adetlik Riyadh Air siparişiyle birlikte, A350-1000’e olan küresel ilgiyi pekiştiriyor.

Yeni siparişle birlikte STARLUX, Asya’nın en genç ve modern filolarından birine sahip olmaya devam ediyor. Ortalama uçak yaşı sadece 2,8 yıl olan STARLUX, uzun menzilli segmentte rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.