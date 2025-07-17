Uçakta panik dolu anlar! 173 Yolculu Uçak Havada Yön Değiştirdi

Uçakta panik dolu anlar! 173 yolcuyu taşıyan IndiGo seferi motor arızasıyla havada yön değiştirdi

Hindistan merkezli hava yolu şirketi IndiGo’ya ait 6E–6271 sefer sayılı Delhi–Goa uçağı, 16 Temmuz Çarşamba akşamı kalkıştan kısa bir süre sonra motor arızası nedeniyle rotasını değiştirerek Mumbai’ye acil iniş yaptı.

Airbus A320neo tipi uçak, havadayken yaşanan teknik sorun sonrası Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı’nda tam acil durum protokolü ile güvenli şekilde indirildi. Uçakta bulunan 173 yolcunun tamamı sorunsuz şekilde tahliye edildi.

Motor arızası 34 bin fitte tespit edildi, acil durum ilan edildi

VT-IZB tescilli Airbus A320neo, her gün düzenli olarak gerçekleştirilen Delhi–Goa seferini yapıyordu. Uçak, Delhi’den 20:16 sularında havalandı.

Normalde 22:00 civarında Goa’daki Manohar Uluslararası Havalimanı’na iniş yapması bekleniyordu. Ancak uçuş sırasında, Mumbai’nin yaklaşık 130 deniz mili kuzeyinde, 34.000 feet irtifadayken, kokpit ekibi bir motorun arızalandığını tespit etti.

Durumun raporlanmasının ardından, Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı’nda saat 21:35’te tam acil durum ilan edildi. Uçak, runway 27 pistine saat 21:52’de güvenli şekilde iniş yaptı.

Acil durum prosedürlerinin uygulanmasının ardından yolcular tahliye edildi, herhangi bir yaralanma rapor edilmedi. Havalimanında diğer uçuş operasyonlarında herhangi bir aksamaya yol açılmadı.

Arıza sonrası uçak yere indirildi, motor üreticisi yine gündemde

İnişin ardından IndiGo yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “16 Temmuz’da Delhi’den Goa’ya giden 6E 6271 sefer sayılı uçuşta teknik bir arıza tespit edilmiştir.

Standart prosedürler kapsamında uçak Mumbai’ye yönlendirilmiş ve güvenli iniş gerçekleştirilmiştir.” ifadeleri kullanıldı. Uçakta bulunan yolcular için alternatif bir uçak tahsis edilerek seyahat tamamlandı.

Arızalanan uçak şu anda yerde tutuluyor ve bakım ve detaylı teknik kontrollerin ardından yeniden hizmete alınması planlanıyor. 2018 yılında filosuna katılan ve şu ana kadar 21.400 uçuş saati, 12.000’in üzerinde uçuş gerçekleştirmiş olan bu uçak, Pratt & Whitney’in PW1127G-JM tipi motorlarıyla donatılmış durumda. Aynı motor tipi, geçtiğimiz yıllarda pek çok havayolunda benzer sorunlara neden olmuş ve güvenilirlik tartışmalarına konu olmuştu.

IndiGo filosunda şu anda yaklaşık 184 adet Airbus A320neo tipi uçak bulunuyor. Ancak bu uçaklardan 44 tanesi benzer motor sorunları nedeniyle geçici olarak uçuş dışı bırakılmış durumda.

Benzer vakalar daha önce de yaşandı

Bu olay, IndiGo’nun dar gövdeli filosunda yaşanan ilk motor arızası değil. 29 Ağustos 2023 tarihinde de iki farklı A321neo uçağında benzer şekilde uçuş sırasında motor problemleri yaşanmıştı. Madurai–Mumbai seferini yapan bir uçakta yüksek motor titreşimi ve düşük yağ basıncı sonrası acil iniş gerçekleşmişti. Aynı gün içinde, Kolkata–Bengaluru seferi yapan başka bir uçak da benzer teknik göstergeler nedeniyle kalkış yaptığı havalimanına geri dönmüştü.

Her iki olayda da Hindistan Sivil Havacılık Otoritesi (DGCA) tarafından başlatılan incelemelerde, motorların yağ yongası dedektörlerinde metal parçalar tespit edilmişti. Bu bulgular, motor üreticisi Pratt & Whitney’in GTF serisine ait güvenlik endişelerini bir kez daha gündeme getirmişti.

Yaşanan son olayla birlikte, IndiGo’nun A320neo filosundaki teknik sorunlar ve motor arızaları yeniden mercek altına alınmış durumda.