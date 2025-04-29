Alaska’da Cessna 207 Uçağı Düştü: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Alaska’nın güney Kenai Yarımadası’nda meydana gelen uçak kazasında iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Pazartesi günü öğleden sonra gerçekleşen olayda, Homer merkezli bir hava kiralama şirketi olan Smokey Bay Air’e ait olduğu düşünülen Cessna 207 tipi küçük uçak, Nanwalek kasabası yakınlarında düştü. Yerel kaynak Alaska’s News Source’a göre, kazanın ardından bölgeye acil yardım ekipleri sevk edildi.

Ölenler Yetişkin, Yaralı Hastaneye Sevk Edildi

Alaska Kamu Güvenliği Departmanı (DPS), kazada yaşamını yitirenlerin yetişkin olduğunu, ağır yaralanan bir kişinin ise Anchorage bölgesindeki bir hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Olay yerindeki çalışmalara Alaska Eyalet Polisi’nin de dahil olduğu bildirildi.

Austin McDaniel, “Kazaya karışan uçaktaki kesin kişi sayısı ve yaralanmaların detayları henüz netlik kazanmadı,” şeklinde açıklamada bulundu.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza ile ilgili soruşturmalar, Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Alaska Kamu Güvenliği Departmanı tarafından yürütülüyor. Yetkililer, soruşturmanın sonuçlandığında kamuoyunu bilgilendireceklerini belirtti.

NTSB yetkilileri, kazada üç ila dört kişinin bulunduğunu tahmin ettiklerini, ancak kesin sayının soruşturma ile netleşeceğini ifade etti.

Uçak Kazalarında Artış Dikkat Çekiyor

Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve NTSB verilerine göre, 2025 yılının sadece ilk dört ayında onlarca uçuş güvenliği olayı raporlandı. Bu olaylar arasında en ciddi vakalardan biri, 29 Ocak’ta Potomac Nehri üzerinde bir ticari jet ile askeri helikopterin çarpışması olmuş ve toplam 67 kişi hayatını kaybetmişti.

Alaska Ulaştırma ve Kamu Tesisleri Bakanlığı’ndan Açıklama

Alaska Ulaştırma ve Kamu Tesisleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Düşüncelerimiz olaya karışan herkesle birlikte” ifadelerini kullanarak kazazedelere destek mesajı verdi.

Geçmişte de Benzer Olaylar Yaşanmıştı

Geçtiğimiz ay yine Kenai Yarımadası’nda meydana gelen başka bir küçük uçak kazasında, üç kişilik bir aile kazadan sağ kurtulmuştu. Bu olay, bölgedeki uçuş güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme getirmişti.

Olayla İlgili Gelişmeler Takip Ediliyor

Yetkililer, Alaska’daki uçak kazasıyla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ve yeni bilgiler elde edildikçe kamuoyuna açıklama yapılacağını duyurdu.