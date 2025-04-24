Hırvatistan Havayolları’ında Airbus A220-300 Uçağı Göreve Başlıyor

Hırvatistan Havayolları, filosunu tek tipte modern jetlerle yenileme sürecinde önemli bir adım daha atıyor. Şirket, 149 koltuklu Airbus A220-300 tipi üçüncü jetini Mayıs ayı içerisinde teslim almaya hazırlanıyor. “Dubrovnik” lakabını taşıyacak olan ve 9A-CAM tescil koduyla uçması beklenen yeni uçak, 20 Mayıs sabahı itibarıyla Zagreb çıkışlı Amsterdam, Kopenhag ve Frankfurt seferlerinde eş zamanlı olarak görev yapacak.



Filoda Dönüşüm: 2027’ye Kadar 15 A220 Teslimatı Planlanıyor

Hırvatistan Havayolları, filosunu tamamen Airbus A220 modelleriyle yenilemeyi hedefliyor. Taşıyıcı, 2024 yılı sonuna kadar beş yeni A220 daha teslim almayı planlıyor. Bunlar arasında iki adet 127 koltuklu A220-100 de yer alıyor. Bu uçaklardan ilkinin Ekim ayında teslim edilmesi ve 26 Ekim’de Zagreb ile Brüksel arasında ilk ticari uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor. Ancak teslimat ve hizmet tarihleri operasyonel koşullara göre değişiklik gösterebilir.

Paris Air Show’da A220 Gösterimi Planlanıyor

Şirket ayrıca, 16-22 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Paris Air Show’da A220 filosundan bir uçağın tanıtımı için Airbus ile görüşmeler yürütüldüğünü doğruladı. Bu gösterimin, Hırvatistan Havayolları’nın yeni filosunu uluslararası alanda tanıtma açısından önemli bir adım olması bekleniyor.

Geçici Zararlar, Uzun Vadeli Tasarruf Hedefi

2023 yılında yaklaşık 20 milyon avro net zarar açıklayan Hırvatistan Havayolları, yeni A220 filosuna geçiş sürecinde kısa vadeli maliyet artışlarını göze aldığını belirtti. Şirket, teslimat sürecindeki gecikmelerin 2024 yılı içindeki mali performansı etkilediğini ve bu durumun yıl sonuna kadar açıklanacak olan 2025’in ilk çeyrek sonuçlarında da görülebileceğini bildirdi.

CEO Bajić: “Filomuz Büyüyor, Rekabet Gücümüz Artıyor”

Hırvatistan Havayolları CEO’su Jasmin Bajić, yeni filo stratejisi hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Stratejimiz, müşteri memnuniyeti, operasyonel verimlilik ve rekabetçiliği artırmaya odaklı. Bölgemizin geçmişte yaşadığı jeopolitik belirsizlikler, küresel krizler ve pandemi dönemleri göz önünde bulundurulduğunda, bu dönüşüm hayati önem taşıyor. 2027 yılı sonuna kadar mevcut filomuzun tamamen yenilenmesini ve 15 adet Airbus A220’ye sahip olmayı hedefliyoruz.”

Ayrıca Bajić, Hırvatistan Havayolları’nın ülkenin ulaşım altyapısında üstlendiği rolün önemine dikkat çekti ve turizm sektörüne katkıyı artırmak için kamu otoriteleriyle birlikte çalıştıklarını belirtti.