Air Transat’tan Türkiye’ye Geri Dönüş! İstanbul-Toronto Uçuşları Başlıyor

Kanada merkezli Air Transat Havayolları, Türkiye’ye yeniden sefer düzenlemeye hazırlanıyor. Şirket, 6 Aralık 2025 tarihinden itibaren İstanbul Havalimanı’na uçmaya başlayacak. Toronto–İstanbul hattında gerçekleşecek uçuşlar, haftanın iki günü karşılıklı olarak salı ve cumartesi günleri yapılacak.

Bilet satışlarına başlayan Air Transat, Kanada ile Türkiye arasında güçlü bir bağlantı kurmayı hedefliyor. Yeni uçuş hattı, iki ülke arasındaki turizm ve iş birliği potansiyelini artırması açısından önem taşıyor.

Vizesiz seyahatle birlikte uçuşlar artıyor

2024 yılı itibarıyla Kanada vatandaşlarının Türkiye’ye vizesiz giriş yapabilmesi, turizm sektörüne ivme kazandırdı. Yeni uçuş hattının, özellikle İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerindeki turizm hareketliliğine katkı sağlaması bekleniyor. Aynı zamanda iş amaçlı seyahatlerde de yeni bir köprü kurulmuş olacak.

İGA bağlantı ağını genişletiyor

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından yayınlanan 2025 Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu’na göre, İGA İstanbul Havalimanı küresel bağlantı merkezleri arasında “Dünya Lideri” olarak öne çıkıyor. Doğrudan bağlantı kategorisinde ise iki yıl üst üste Avrupa’nın en yüksek hava bağlantısına sahip havalimanı unvanını taşıyor. Air Transat’ın İstanbul’a başlatacağı seferlerle birlikte bu ağ daha da güçlenmiş olacak.

Air Transat’ın küresel hedefi büyüyor

2025 Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri’nde “Dünyanın En İyi Turistik Havayolu” seçilen Air Transat, toplam 44 uçaktan oluşan filosuyla 29 ülkede 62 noktaya uçuş düzenliyor. Avrupa, Karayipler, Orta Amerika ve ABD gibi destinasyonlara sefer yapan şirket, İstanbul hattıyla birlikte kıtalararası bağlantısını daha da genişletmeyi amaçlıyor.

İstanbul’un küresel aktarma merkezi rolü her geçen gün daha da pekişirken, Air Transat’ın yeni seferleri Türkiye’nin uluslararası havacılık haritasındaki yerini güçlendirecek.