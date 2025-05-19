Biman Bangladesh Havayolları’nda Cox’s Bazar Kalkışında Tekerlek Koptu

Biman Bangladesh Havayolları, Cox’s Bazar Havalimanı’ndan kalkış yapan Dash-8 Q400 tipi uçağında tekerlek kopması sonrası soruşturma başlattı. Olayda yaralanan olmazken, şirket kapsamlı teknik ve operasyonel inceleme yürütüyor.

Bangladeş’in ulusal hava yolu şirketi Biman Bangladesh Havayolları, 16 Mayıs’ta Cox’s Bazar Havalimanı’ndan kalkan Dash-8 Q400 tipi uçağında yaşanan tekerlek kopması olayı sonrası acil eylem planını devreye aldı. Uçağın Dhaka’daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanına sorunsuz şekilde iniş yapmasıyla olası bir facianın önüne geçildi.

Olay Anı ve İlk Bulgular

Cox’s Bazar gibi önemli bir turizm bölgesinden kalkış yapan uçağın sol iniş takımına ait 2 numaralı tekerleği, havalanma anında gövdeden ayrıldı. Uçuş ekibi durumu fark etti ancak profesyonel müdahaleyle uçağı güvenli şekilde Dhaka’ya ulaştırdı. İnişin ardından yapılan teknik incelemede tekerleğin kopmuş olduğu doğrulandı.

Çift Komisyonlu Soruşturma Süreci Başladı

Olayın ciddiyetini göz önünde bulunduran Biman Bangladesh, eş zamanlı olarak iki ayrı komisyon kurdu. Her biri üç uzmandan oluşan bu komisyonlardan ilki, Uçuş Emniyeti Müdürü liderliğinde uçuş prosedürlerini, mürettebatın kriz anındaki tepkilerini ve güvenlik protokollerini mercek altına alacak.

Diğer komisyon ise Mühendislik ve Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne bağlı olarak tamamen teknik incelemeye odaklanacak. Bu kapsamda uçağın bakım kayıtları, periyodik kontroller ve parça değişim dökümleri ayrıntılı şekilde değerlendirilecek. Komisyonlar, bulgularını 3 iş günü içinde raporlayacak.

De Havilland Canada’dan Uzman Desteği

Biman Bangladesh Havayolları, olayın teknik boyutunun derinlemesine anlaşılması için uçağın üreticisi De Havilland Aircraft of Canada ile iş birliği başlattı. Şirket, benzer olayların olası sebeplerinden biri olarak rulman arızasına dikkat çekti. Bu tür arızalar; yorgunluk, yetersiz yağlama ya da üretim hatasından kaynaklanabiliyor.

Kanadalı üretici, 19 Mayıs itibarıyla Bangladeş’e bir uzman teknik ekip göndererek yerel mühendislerle birlikte kapsamlı inceleme gerçekleştirecek. Bu ekip, tanı araçları ve özel analiz yöntemleriyle uçağın teknik arızasını net biçimde ortaya koymayı hedefliyor.

Tüm Dash-8 Q400 Filosu Kontrolden Geçiyor

Olay sonrası, Biman’ın Dhaka’daki üssünde bulunan tüm Dash-8 Q400 uçakları önlem amaçlı detaylı kontrolden geçirildi. Bu kontrollerde benzer aşınma izleri ya da mekanik zafiyetlerin erken tespiti amaçlandı.

Havayolu yönetimi, önleyici bakım politikalarının önemine vurgu yaparak, yolcu güvenliğinin her şeyin üzerinde olduğunu belirtti.

“Sıfır Tolerans” Politikası Vurgulandı

Biman Bangladesh Havayolları tarafından yapılan açıklamada, şirketin güvenlik konularında sıfır tolerans ilkesinden taviz vermediği belirtildi. Soruşturma tamamlandığında; bakım protokollerinde değişiklik, mürettebat eğitiminde güncelleme ya da denetim süreçlerinin artırılması gibi gerekli tüm önlemler hayata geçirilecek.

Sektörel Yansımalar Bekleniyor

Dash-8 Q400 modeli dünya genelinde çok sayıda havayolu tarafından kullanılıyor. Bu nedenle, Biman Bangladesh’in yürüttüğü soruşturmanın sonuçları yalnızca şirketin değil, uluslararası havacılık camiasının da yakın takibinde. Olası sistematik arızalar tespit edilirse, küresel çapta uyarılar ya da teknik direktifler gündeme gelebilir.