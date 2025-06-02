Delta Air Lines, Atlanta-Delhi Direkt Uçuşlarını 2026’da Yeniden Başlatıyor

Delta Air Lines, 2019’dan bu yana ara verdiği Hindistan pazarına güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Atlanta (ATL) ile Delhi (DEL) arasında nonstop uçuşları yeniden başlatacak olan Delta, bu hamleyle Kuzey Amerika ve Hindistan arasındaki hava trafiğini artırmayı hedefliyor. Yeni hattın 2026 yılında hizmete girmesi planlanıyor.

Atlanta-Delhi Direkt Uçuşları ile Hindistan Pazarına Dönüş

Delta’nın Atlanta-Delhi uçuşları, yaklaşık 7,945 mil (12,785 kilometre) mesafeyi kapsayacak ve şirketin en uzun nonstop seferlerinden biri olacak. Şirket, COVID-19 pandemisi ve Boeing 777 filosunun emekliye ayrılması nedeniyle 2019’da New York-Mumbai hattını sonlandırmıştı. Yeni hatla birlikte Hindistan’a doğrudan erişim tekrar sağlanmış olacak.

Airbus A350-1000: Yeni Nesil Uçak Teknolojisi

Delta, bu uzun menzilli uçuşlar için Airbus A350-1000 model uçakları kullanacak. A350-1000, yüksek yakıt verimliliği, yolcu konforu ve uzun menzilli operasyon kabiliyeti ile dikkat çekiyor. Teslimatların 2026’ya ertelenmesi, Delta’nın uçuş planlarıyla uyumlu ilerliyor. Şu anda A350-900 versiyonunu kullanan şirket, yeni modelle daha yüksek kapasiteyi karşılamayı amaçlıyor.

Stratejik Ortaklıklarla Genişleyen Küresel Ağ

Delta, Hindistan pazarına dönüşünü, IndiGo, Air France-KLM ve Virgin Atlantic ile olan geniş kapsamlı iş birliğiyle destekliyor. Bu ortaklık sayesinde yolcular, Avrupa üzerinden Kuzey Amerika ve Hindistan arasında daha kolay bağlantı kurabilecek. Örneğin, IndiGo yolcuları Amsterdam, Paris, Londra ve Manchester gibi Avrupa merkezlerinden Delta uçuşlarına rahatça bağlanabilecek.

Aynı zamanda, ortaklık kargo taşımacılığı, uçak bakımı, sürdürülebilirlik ve dijital inovasyon gibi alanlarda da kapsamlı iş birliği sağlıyor.

IndiGo’nun Uluslararası Büyümesi

Hindistan’ın önde gelen düşük maliyetli havayolu IndiGo, Boeing 787 ve Airbus A350-900 filosuyla uluslararası pazarda iddiasını artırıyor. Şirketin 2030 hedefi, küresel bir oyuncu olmak. Bu genişleme, Delta’nın Hindistan–ABD hava koridorundaki büyüme stratejisiyle paralel ilerliyor.

Air France-KLM ve Virgin Atlantic’in Hindistan Ağı

Air France-KLM ve Virgin Atlantic, IndiGo ile olan codeshare anlaşmaları sayesinde Hindistan iç hatlarına güçlü bağlantılar sunuyor. KLM’nin 2025 Eylül’de Amsterdam-Hyderabad hattını açmasıyla birlikte, Avrupa’dan Hindistan’a direkt erişim daha da kolaylaşacak.

Atlantik ve Hint-Pasifik Bağlantıları Güçleniyor

Atlanta, Delta için Kuzey Amerika’daki önemli bir merkez olarak, Hindistan ve diğer Asya ülkeleriyle bağlantının anahtarı olacak. Air France-KLM ve Virgin Atlantic’in Avrupa’daki güçlü varlığı ise, kıtalararası yolcu akışını destekleyecek.

Uzun Menzilli Uçuşlarda Geleceğe Yatırım

Delta’nın Atlanta-Delhi hattı, şirketin ileriye dönük uzun menzilli büyüme planlarının somut bir göstergesi. Yeni nesil uçaklarla ve güçlü uluslararası iş birlikleriyle, Delta, Hindistan ve ABD arasındaki seyahat talebinin hızla büyüdüğü bir dönemde önemli bir pozisyon almayı hedefliyor.