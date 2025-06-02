EasyJet, İskoçya’dan Antalya ve Reus’a Direkt Uçuşlar Başlattı

İskoçya’dan Antalya ve Reus’a direkt uçuşlar easyJet’in yeni hatlarıyla başladı. Glasgow Havalimanı’ndan Türkiye ve İspanya’ya sunulan bu yeni bağlantılar, İskoç yolculara kesintisiz, uygun fiyatlı ve hızlı seyahat imkânı tanıyor.

İskoçya’nın Seyahat Haritası Genişliyor

EasyJet, Glasgow Havalimanı’ndan Antalya (Türkiye) ve Reus (İspanya) şehirlerine direkt uçuşlar başlatarak İskoçya’daki uçuş ağını genişletti. Şirketin İngiltere Ülke Müdürü Ali Gayward, yapılan açıklamada bu yeni destinasyonların İskoç yolcuların tatil tercihlerine doğrudan yanıt verdiğini belirtti. Gayward, “Antalya ve Reus’a sunduğumuz direkt uçuşlarla, İskoçya’dan güneşe, kültüre ve keşfe açılan yeni kapılar aralıyoruz” ifadelerini kullandı.

Reus: Katalonya’nın Saklı Hazinesi

Glasgow’dan Reus’a ilk uçuş 2 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirildi. Yaz sezonu boyunca haftada iki kez, Pazartesi ve Cuma günleri yapılacak olan uçuşlar, İspanya’nın Akdeniz kıyısındaki bu tarihi şehre erişimi kolaylaştırıyor. Antoni Gaudí’nin etkisindeki modernist mimarisiyle bilinen Reus, aynı zamanda Costa Dorada sahil şeridine de açılan bir kapı konumunda.

easyJet’in Reus hattı, kültürle dinlenmeyi birleştirmek isteyen İskoç turistler için ideal bir seçenek sunuyor.

Antalya: Türkiye’nin Akdeniz Cenneti Artık Daha Yakın

Glasgow-Antalya uçuşları 4 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve yaz boyunca her Çarşamba ve Cumartesi gerçekleştirilecek. Antalya, altın renkli plajları, berrak denizi, tarihi kalıntıları ve hareketli çarşılarıyla Türkiye’nin en popüler turistik şehirlerinden biri.

easyJet’in yeni hattı, İskoç yolculara uzun aktarmalar olmadan doğrudan Antalya’ya ulaşma imkânı veriyor. Böylece tatil planları daha hızlı ve uygun maliyetlerle yapılabiliyor.

İskoçya Havacılıkta Yükselişte

Glasgow Havalimanı, son yıllarda artan yolcu talebiyle birlikte uluslararası uçuşlar açısından stratejik önem kazandı. easyJet’in yeni destinasyonlara yaptığı yatırımlar, İskoçya’nın küresel bağlantılarını artırarak ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.

Ali Gayward, açıklamasında “Bu yeni rotalar yalnızca seyahat kolaylığı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda insanlar, kültürler ve ekonomiler arasında köprü kuruyor” dedi.

Edinburgh’tan Reykjavik’e Yeni Hat: Icelandair ile Kuzey’in Kapıları Açılıyor

EasyJet’in Glasgow’daki genişlemesinin yanı sıra, Edinburgh Havalimanı da yeni bir uluslararası hat kazandı. Icelandair, 12 Eylül’de başlayacak yeni sezonluk hizmetiyle Edinburgh’dan Reykjavik’e uçuşlar başlatacak. Haftada dört güne kadar çıkacak uçuşlar, kış aylarında üç güne düşecek.

Bu yeni bağlantı, İskoç yolculara Kuzey Işıkları, termal kaplıcalar ve volkanik doğa harikalarıyla tanınan İzlanda’ya daha kolay ulaşım sağlıyor.

Uçuş Bilgileri ve Rezervasyon Detayları

Glasgow – Reus : Pazartesi ve Cuma günleri, yaz sezonu boyunca direkt uçuş.

: Pazartesi ve Cuma günleri, yaz sezonu boyunca direkt uçuş. Glasgow – Antalya : Çarşamba ve Cumartesi günleri, yaz sezonu boyunca direkt uçuş.

: Çarşamba ve Cumartesi günleri, yaz sezonu boyunca direkt uçuş. Edinburgh – Reykjavik (Icelandair): 12 Eylül’de başlıyor, haftada dört gün uçuş. Ocak – Şubat arasında haftada üç gün.

easyJet’in yeni rotaları, İskoçya’dan yurtdışına seyahat etmek isteyen yolculara zaman kazandırıyor, aktarma stresini ortadan kaldırıyor ve uygun fiyat avantajı sunuyor. Uygun fiyatlı biletlerden faydalanmak isteyen yolcuların erken rezervasyon yapması öneriliyor.

İskoçya’dan Akdeniz’e Yeni Bir Dönem

EasyJet’in Glasgow’dan Antalya ve Reus’a başlattığı direkt uçuşlar, İskoçya’nın uluslararası havacılıkta artan rolünü gözler önüne seriyor. Güneşli sahiller, tarihi şehirler ve kültürel keşifler artık İskoç yolcular için çok daha yakın.

Bu yeni bağlantılar, hem İskoçya’nın turizm potansiyelini artırıyor hem de bölgesel ekonomiye katkı sunuyor. İskoçya, Türkiye ve İspanya artık daha da yakın — hızlı, direkt ve erişilebilir.