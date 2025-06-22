Flydubai’dan 5 Ülkeye Uçuş Yasağı

Dubai merkezli havayolu flydubai, artan bölgesel krizler nedeniyle İran, Irak, İsrail, Suriye ve St. Petersburg’a olan tüm uçuşlarını 30 Haziran 2025’e kadar askıya aldı.
Dubai merkezli havayolu şirketi flydubai, artan bölgesel çatışmalar ve tehlikeli hava sahası koşulları nedeniyle İran, Irak, İsrail, Suriye ve Rusya’nın St. Petersburg şehrine olan uçuşlarını geçici olarak durdurduğunu duyurdu. Kararın, yolcu güvenliğini önceliklendirmek amacıyla alındığı belirtilirken, seferlerin en erken 30 Haziran 2025 tarihine kadar yapılamayacağı açıklandı.
Güvenlik Endişeleri Havayollarını Vuruyor
Orta Doğu ve Doğu Avrupa’daki hava sahalarında yaşanan ani kapanmalar ve artan güvenlik tehditleri, ticari havayolu operasyonlarını doğrudan etkiliyor. flydubai’nin aldığı bu karar da, hızla değişen jeopolitik dengelere verilen bir yanıt niteliğinde. Şirket, “Yolcu güvenliği her şeyin önünde gelir” diyerek, kontrol edilemeyen gelişmelere karşı proaktif bir adım attığını vurguladı.
Uçuşların Durdurulduğu Ülkeler
- İran
- Irak
- İsrail
- Suriye
- St. Petersburg (Rusya)
Transit Yolculara Kötü Haber
Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB) üzerinden bu ülkelere bağlantılı uçuş yapacak olan yolcular da seyahatlerine devam edemeyecek. flydubai, bu ülkelere nihai varışı olan yolcuların binişine izin verilmeyeceğini kesin şekilde açıkladı.
Bilet Sahiplerine Uyarı: Sakın Kendiniz İptal Etmeyin
Şirket, etkilenen yolculara şu uyarılarda bulundu:
- Biletinizi manuel olarak iptal etmeyin.
- Uçuşunuzun resmi olarak iptal edilmesini bekleyin.
- Bu sayede tam iade, ücretsiz tarih değişikliği ya da seyahat kredisi gibi avantajlardan yararlanabilirsiniz.
- flydubai hesabınızdaki iletişim bilgilerinizi güncel tutun.
- Resmi web sitesi üzerinden “Rezervasyon Yönetimi” bölümünü sık sık kontrol edin.
30 Haziran Sınır Değil
flydubai, askıya alınan uçuşların 30 Haziran 2025’te yeniden değerlendirileceğini belirtti. Ancak güvenlik koşulları düzelmezse bu sürenin uzatılabileceği uyarısı da yapıldı. Yolcuların esnek planlama yapması ve gelişmeleri takip etmesi öneriliyor.