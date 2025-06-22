Flydubai’dan 5 Ülkeye Uçuş Yasağı

Dubai merkezli havayolu flydubai, artan bölgesel krizler nedeniyle İran, Irak, İsrail, Suriye ve St. Petersburg’a olan tüm uçuşlarını 30 Haziran 2025’e kadar askıya aldı.

Dubai merkezli havayolu şirketi flydubai, artan bölgesel çatışmalar ve tehlikeli hava sahası koşulları nedeniyle İran, Irak, İsrail, Suriye ve Rusya’nın St. Petersburg şehrine olan uçuşlarını geçici olarak durdurduğunu duyurdu. Kararın, yolcu güvenliğini önceliklendirmek amacıyla alındığı belirtilirken, seferlerin en erken 30 Haziran 2025 tarihine kadar yapılamayacağı açıklandı.

Güvenlik Endişeleri Havayollarını Vuruyor

Orta Doğu ve Doğu Avrupa’daki hava sahalarında yaşanan ani kapanmalar ve artan güvenlik tehditleri, ticari havayolu operasyonlarını doğrudan etkiliyor. flydubai’nin aldığı bu karar da, hızla değişen jeopolitik dengelere verilen bir yanıt niteliğinde. Şirket, “Yolcu güvenliği her şeyin önünde gelir” diyerek, kontrol edilemeyen gelişmelere karşı proaktif bir adım attığını vurguladı.

Uçuşların Durdurulduğu Ülkeler

İran

Irak

İsrail

Suriye

St. Petersburg (Rusya)

Transit Yolculara Kötü Haber

Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB) üzerinden bu ülkelere bağlantılı uçuş yapacak olan yolcular da seyahatlerine devam edemeyecek. flydubai, bu ülkelere nihai varışı olan yolcuların binişine izin verilmeyeceğini kesin şekilde açıkladı.

Bilet Sahiplerine Uyarı: Sakın Kendiniz İptal Etmeyin

Şirket, etkilenen yolculara şu uyarılarda bulundu:

Biletinizi manuel olarak iptal etmeyin.

Uçuşunuzun resmi olarak iptal edilmesini bekleyin.

Bu sayede tam iade , ücretsiz tarih değişikliği ya da seyahat kredisi gibi avantajlardan yararlanabilirsiniz.

, ya da gibi avantajlardan yararlanabilirsiniz. flydubai hesabınızdaki iletişim bilgilerinizi güncel tutun.

Resmi web sitesi üzerinden “Rezervasyon Yönetimi” bölümünü sık sık kontrol edin.

30 Haziran Sınır Değil

flydubai, askıya alınan uçuşların 30 Haziran 2025’te yeniden değerlendirileceğini belirtti. Ancak güvenlik koşulları düzelmezse bu sürenin uzatılabileceği uyarısı da yapıldı. Yolcuların esnek planlama yapması ve gelişmeleri takip etmesi öneriliyor.