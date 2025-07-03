Fransa’daki Hava Trafik Kontrolörleri Grevi Uçuşları Olumsuz Etkiledi

Fransa’da hava trafik kontrolörlerinin iki günlük greve gitmesi, binlerce yolcunun seyahat planlarını aksattı. Perşembe ve Cuma günleri Paris, Nice ve diğer önemli havalimanlarındaki uçuşların büyük kısmı iptal edilirken, bu durum Avrupa’nın farklı bölgelerinde domino etkisi yarattı.

Ryanair, 170’den fazla uçuşunun iptal edildiğini ve yaklaşık 30 binden fazla yolcunun planlarının bozulduğunu açıkladı. Düşük bütçeli havayolu şirketi, sadece Fransa’ya ve Fransa’dan değil, aynı zamanda İngiltere, İrlanda, İspanya ve Yunanistan gibi destinasyonlara Fransız hava sahasından geçen uçuşların da etkilendiğini bildirdi. Şirketin Genel Müdürü Michael O’Leary, grevi “Avrupalı aileleri fidye karşılığında tutmak” olarak nitelendirdi.

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot ise greve tepki göstererek, hem sendikaların taleplerini hem de tatile giden insanların bu dönemde yaşadığı zorlukları göz önünde bulundurarak grevin kabul edilemez olduğunu belirtti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise asgari hizmet seviyelerinin sağlanması ve Fransız hava sahasından geçen uçuşların grevlerden korunması için acil adımlar atılması çağrısında bulundu.

Grevin Sebepleri ve Etkileri

UNSA-ICNA sendikası tarafından çağrılan grevin temel gerekçeleri arasında personel eksikliği, yönetim sorunları ve hava trafik kontrolörleri için planlanan yeni tartışmalı giriş sistemi yer alıyor. Sendika ile Fransa Sivil Havacılık Otoritesi (DGAC) arasında yapılan görüşmeler uzlaşmayla sonuçlanmadı.

Fransız Sivil Havacılık Otoritesi, ülke genelindeki bazı havalimanlarındaki uçuş programlarının azaltılması talimatını verdi. Özellikle Paris Charles de Gaulle, Orly ve Beauvais havalimanlarında cuma günü uçuşlarda yüzde 40 oranında azalma bekleniyor.

Avrupa Havayolları Birliği (A4E), grevi “tahammül edilemez” olarak değerlendirerek tatil sezonunun en yoğun döneminde seyahatlerin ciddi şekilde aksayacağını duyurdu. EasyJet ise yaşanan aksamalara ilişkin derin hayal kırıklığı yaşadığını ve çözüm bulunması çağrısında bulundu.

Ryanair, ayrıca geçtiğimiz ay Ortadoğu’daki çatışmalar nedeniyle 800’den fazla uçuşunu iptal ettiğini açıkladı. Buna rağmen şirket, Haziran ayında 109 binden fazla uçuş gerçekleştirdiğini ve iptallerin toplam uçuşların yüzde 1’inden azını oluşturduğunu kaydetti.

Fransa’daki bu grev, Avrupa genelinde havacılık sektörünü olumsuz etkileyerek yaz sezonundaki seyahat planlarını önemli ölçüde bozdu. Yetkililer ve sektör temsilcileri, yaşanan aksaklıkların azaltılması için çalışmalarını sürdürüyor.