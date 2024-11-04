ŞOK 6 Kasım 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu

Bu hafta ŞOK, 6 Kasım 2024 aktüel ürünler kataloğunda geniş bir indirim listesi sunuyor. Araç ve motosiklet aksesuarları, ısıtıcılar, giyim ürünleri ve seyahat aksesuarlarından oluşan bu katalogda her ihtiyaca yönelik fırsatlar mevcut.

Öne Çıkan Araç Aksesuarları:

Hugel Akü 12V 60A – 2390 TL

– 2390 TL Antifrizli Oto Cam Suyu – 89,95 TL

– 89,95 TL USB Şarjlı Kablosuz Kompresör – 999 TL

– 999 TL Araç İçi Süpürge – 299 TL

– 299 TL Oto Paspas (4 Parça) – 349 TL

Motosiklet aksesuarları da uygun fiyatlarla ŞOK raflarında. Örneğin, motosiklet örtüsü 249 TL, sele brandası ise 69,95 TL’den satışa çıkıyor. Direksiyon kılıfı, oto koltuk minderi ve organizer gibi araç içi diğer aksesuarlar da indirimde.

Isıtıcı ve Giyim Ürünleri:

Kış aylarının yaklaşmasıyla, uygun fiyatlı ısıtıcılar da dikkat çekiyor.

Sinbo Fanlı Isıtıcı – 549 TL

– 549 TL Minisan 2.600W Isıtıcı – 999 TL

– 999 TL Erkek Polar Gömlek – 299 TL

– 299 TL Kadın ve Erkek Ekose Pijama Takımı – 299 TL

– 299 TL Welsoft Tam Fermuarlı Sweatshirt – 299 TL

Seyahat Aksesuarları:

Seyahat organizasyonu için çeşitli seçenekler de katalogda bulunuyor:

ABS Büyük Boy Valiz – 849 TL

– 849 TL Kabin Boy Valiz – 549 TL

Temel Gıda ve Temizlik Ürünleri:

Gıda ürünlerinde çeşitli indirimler sunuluyor. 5 LT Saka su, %21 indirimle 27 TL’den satışa çıkıyor. Temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde ise toz deterjan, sıvı deterjan ve şampuan gibi fırsatlar mevcut.

ŞOK 6 Kasım 2024 aktüel kataloğu, araç aksesuarlarından ısıtıcılara, giyimden temel gıdaya geniş bir yelpazede fırsatlar sunuyor. Kampanya detayları ve daha fazla ürünü incelemek için ŞOK mağazalarnı ziyaret edebilirsiniz.,