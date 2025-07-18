Copa Airlines, Panama’yı bölgesel uçuş merkezi haline getirecek

Copa Airlines, 2025 yılı için hazırladığı genişleme ve yatırım planını duyurarak, Panama’nın Tocumen Uluslararası Havalimanı’ndaki “Amerikalar Merkezi” (Hub of the Americas) konumunu pekiştirmeyi ve ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Bu stratejik adım, Panama’nın Latin Amerika ve Karayipler’deki lider turizm destinasyonu olma yolundaki ilerlemesini destekliyor.

Yeni Rotalar ve Genişleyen Uçuş Ağı

2025 yılı sonuna kadar Copa Airlines, Panama’yı 32 ülkede 88 destinasyona bağlayarak günlük 375’ten fazla uçuş gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu genişleme kapsamında, Haziran 2025’te San Diego’ya yeni bir hat açılacak ve Eylül ayında Arjantin’in Tucumán ve Salta şehirlerine seferler başlatılacak. Bu adımlarla birlikte, Copa Airlines’ın Arjantin’deki destinasyon sayısı altıya ulaşacak.

Filo Yatırımları ve Modernizasyon

Copa Airlines, 2025 yılı sonuna kadar filosunu 114 uçağa çıkarmayı hedefliyor. Bu büyüme, Boeing 737 MAX uçaklarının alımıyla destekleniyor. Şirket, 2025 yılı içinde 13 adet Boeing 737 MAX 8 uçağı teslim almayı planlıyor

Panama Stopover Programı ile Turizmi Teşvik

Copa Airlines’ın Panama Turizm Otoritesi ile iş birliği içinde yürüttüğü “Panama Stopover” programı, yolculara ek bir ücret ödemeden Panama’da 24 saat ile 7 gün arasında konaklama imkanı sunuyor. Program, 2024 yılı sonu itibarıyla 160.000’den fazla yolcu tarafından kullanıldı ve 2025 yılında bu sayının 185.000’e ulaşması bekleniyor.

Ekonomik Etki ve İstihdam

Copa Airlines’ın genişleme planları, Panama ekonomisine olumlu katkılar sağlıyor. Şirket, 2025 yılı sonuna kadar Panama’da 500’den fazla doğrudan istihdam yaratmayı ve toplam çalışan sayısını 8.000’in üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Copa Airlines’ın 2025 stratejisi, Panama’nın bölgesel havacılık ve turizm merkezi olma yolundaki konumunu güçlendiriyor. Yeni rotalar, filo yatırımları ve turizm teşvik programlarıyla şirket, Latin Amerika ve Karayipler’deki bağlantılarını artırarak bölgesel entegrasyonu destekliyor.