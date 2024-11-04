Amedspor’un Yeni Teknik Direktörü Servet Çetin Kimdir, Nereli? Kariyeri ve Futbol Hayatı

Eski milli futbolcu Servet Çetin, Türkiye’nin önde gelen savunma oyuncularından biri olarak futbolseverlerin hafızasında yer etmiş bir isimdir.

Futbolculuk kariyerinde birçok büyük kulüpte forma giymiş olan Çetin, futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük yapmaya başlamış ve günümüzde Antalyaspor’da Rıza Çalımbay’ın yardımcısı olarak görev yapmaktadır. İşte Servet Çetin’in hayatı, futbol kariyeri ve günümüzdeki rolü.

Servet Çetin’in Hayatı ve Futbola Başlangıcı

Servet Çetin, 17 Mart 1981’de Iğdır’da dünyaya geldi. Futbol hayatına Kartalspor altyapısında başladı ve 30 Temmuz 1999’da profesyonel kariyerine adım attı. Kartalspor’da geçirdiği üç sezon boyunca gösterdiği performans, yeteneklerini sergilemesine olanak tanıdı ve dikkatleri üzerine çekti.

Kulüp Kariyeri: Göztepe ve Denizlispor Yılları

Kartalspor’dan sonra Göztepe’ye transfer olan Çetin, burada 1. Lig’e yükselme başarısı yaşadı. 2002 yılında Denizlispor’a geçiş yaparak, UEFA Kupası’nda 4. tura yükselme başarısına katkı sundu. Özellikle Lyon’a karşı gösterdiği üstün performans, büyük kulüplerin ilgisini çekmeyi başardı.

Büyük Kulüplerde Yıldızlaşma: Fenerbahçe ve Galatasaray

1 Eylül 2003’te Fenerbahçe’ye transfer olan Servet Çetin, burada iki kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Ancak, sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. 2006-2007 sezonunda Sivasspor’a kiralandı ve burada kaptan olarak önemli bir rol üstlendi.

2007 yılında Galatasaray ile sözleşme imzalayan Çetin, savunmanın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. İlk sezonunda 61 maçta forma giyerek Galatasaray’ın başarısına büyük katkı sağladı.

Ancak, 2009-2010 sezonunda teknik direktör Frank Rijkaard ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle bir süre kadro dışı kaldı. Ardından Hagi’nin gelişiyle yeniden formuna kavuştu ve Galatasaray’ın zaferlerinde yer aldı.

Eskişehirspor ve Unutulmaz Performansı

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra, 2012 yılında Eskişehirspor’a transfer oldu. Burada da başarılı bir performans sergileyen Servet Çetin, özellikle Bursaspor maçında kaleye geçerek yaptığı kurtarışlarla hafızalarda yer edindi.

Milli Takım Kariyeri ve 2008 Avrupa Şampiyonası

Servet Çetin, Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda oynarken 2 gol kaydetmiş ve A Milli Takım formasını 67 kez giymiştir. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ise milli takımın vazgeçilmez oyuncularından biri olarak görev yapmıştır.

Futbol Sonrası Kariyer: Antalyaspor’da Antrenörlük

Futbolculuk kariyerini tamamladıktan sonra Servet Çetin, Antalyaspor’da Rıza Çalımbay’ın yardımcı antrenörü olarak teknik ekibe katıldı. Genç futbolculara rehberlik ederek deneyimlerini aktaran Çetin, Türk futboluna katkıda bulunmaya devam etmektedir.

Servet Çetin’in Özel Hayatı

Servet Çetin, evli olmakla birlikte özel hayatı hakkında fazla bilgi paylaşmamaktadır. 43 yaşındaki Çetin, futbola olan ilgisini antrenörlükle sürdürerek futbol dünyasında aktif bir rol üstlenmektedir.