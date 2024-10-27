Adana’da 5 Şiddetinde Deprem: Validen İlk Açıklama

Adana’nın Kozan ilçesinde, 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 20.07’de gerçekleşen bu sarsıntı, çevrede yaşayan vatandaşları endişelendirdi.,

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin detaylarına dair bilgi paylaştı.

Depremin Merkez Üssü ve Derinliği

AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, depremin merkez üssü Adana’nın Kozan ilçesi olarak belirlendi.

20,13 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, şiddeti ve merkezi itibarıyla geniş bir alanda hissedildi. Kozan ve çevresinde yaşayan halk, sarsıntı sonrası kısa süreli bir panik yaşadı.

Resmi Açıklamalar: “Olumsuz Bir Durum Bulunmamaktadır”

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, sarsıntı sonrasında yaptığı ilk açıklamada, herhangi bir can veya mal kaybının olmadığını belirtti. Vali Köşger, depremin şehrin farklı bölgelerinde hissedildiğini ancak olumsuz bir durumun yaşanmadığını söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, AFAD ve ilgili kurumların hızla sahada incelemelere başladığını duyurdu. Yerlikaya, “An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır,” diyerek vatandaşların endişelerini bir nebze olsun azalttı.

Deprem sonrası Adana ve çevre ilçelerde kısa süreli bir panik yaşandı. Vatandaşlar, güvenlik amacıyla açık alanlara yöneldi. AFAD ve yerel yetkililer, vatandaşlara güvenliği elden bırakmamalarını ve olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmalarını tavsiye ediyor.

Adana’da yaşanan bu 5 büyüklüğündeki deprem, bölgenin deprem riski taşıdığı gerçeğini bir kez daha hatırlattı.