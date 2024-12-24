Calgary’den Vancouver’a Giden Uçakta Pilot Rahatsızlandı: Görev Dışı Pilotun Müdahalesiyle Güvenli İniş

Havacılık dünyası, beklenmedik durumlara karşı sıkı eğitim ve prosedürlerle donatılmıştır. Calgary’den Vancouver’a giden WestJet uçağında yaşanan olay, bunun bir örneği oldu. Uçuş sırasında yardımcı pilotun aniden rahatsızlanması üzerine, uçakta bulunan görev dışı bir pilot duruma müdahale etti ve uçuşun güvenli bir şekilde tamamlanmasını sağladı. İşte detaylar!

WestJet Uçağında Beklenmedik Gelişme

WestJet’in Calgary’den Vancouver’a WS129 sefer sayılı uçuşunda, Boeing 737 tipi uçakta yardımcı pilot ani bir rahatsızlık yaşadı ve görevine devam edemediğini bildirdi. Şans eseri, uçakta görev dışı bir WestJet pilotu bulunuyordu. Bu pilot, mürettebat tarafından tanındığı için kokpite çağrıldı ve yardımcı pilotun görevlerini devraldı.

Uçuş Güvenliği Sağlandı

Görev dışındaki pilot, uçağın uçurulmasına ve Vancouver’a güvenli inişine katkı sağladı. Rahatsızlanan yardımcı pilot ise uçuşun geri kalanında kabinde oturdu. WestJet tarafından yapılan açıklamada, uçuşun boyunca tam mürettebat kapasitesinde kaldığı ve herhangi bir acil durum ilan edilmediği ifade edildi.

Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu’nun ön raporunda, uçakta herhangi bir öncelikli işlem talep edilmediği, uçuşun güvenli bir şekilde tamamlandığı belirtildi.

Pilot Eğitimleri ve Prosedürlerin Önemi

Emekli ABD pilotları Kent Davis ve Mark Stephens, benzer durumlarda uygulanan prosedürlerin pilotları ve yolcuları güvende tuttuğunu belirtiyor. İç hat uçuşlarında genellikle iki pilot bulunurken, uluslararası uçuşlarda bu sayı dörde kadar çıkabiliyor. Pilotların bu tür acil durumlarla başa çıkma eğitimleri, uçuş güvenliğinin temel taşlarından biri.

Stephens ayrıca uçaklarda, acil durumlar için CPR eğitimli uçuş görevlileri, defibrilatör cihazları ve tıbbi personele doğrudan iletişim sağlayan sistemlerin bulunduğunu vurguladı.

Daha Önce Yaşanan Benzer Vakalar

Pilotların rahatsızlanması nadir görülse de havacılık dünyasında benzer olaylar daha önce de yaşandı. Örneğin:

Londra’dan Lizbon’a Airbus A320 Uçuşu: Temmuz ayında yardımcı pilot havada baygınlık geçirdi, ancak kaptan prosedürlere uygun bir iniş gerçekleştirdi.

Temmuz ayında yardımcı pilot havada baygınlık geçirdi, ancak kaptan prosedürlere uygun bir iniş gerçekleştirdi. Seattle’dan İstanbul’a Türk Hava Yolları Uçuşu: Bir kaptan pilotun havada hayatını kaybetmesi üzerine uçak New York’a acil iniş yaptı.

Bu tür olaylar, havacılık sektöründeki sıkı prosedürlerin ve eğitimlerin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

WestJet uçağında yaşanan olay, havacılık sektöründe beklenmedik durumlarla başa çıkabilmek için alınan önlemlerin önemini bir kez daha kanıtladı. Görev dışındaki pilotun hızlı müdahalesi, uçuş güvenliğinin sağlanmasında kilit bir rol oynadı. Her ne kadar bu tür olaylar endişe verici gibi görünse de havayolu şirketlerinin eğitimli personeli ve sağlam prosedürleri, yolcu güvenliğini en üst seviyede tutmayı başarıyor.

Kaynak: businessinsider.com