Boeing 17 Bin Çalışanı İşten Çıkaracak: Şirket Hangi Sorunlarla Karşı Karşıya?

Amerikan havacılık devi Boeing, geçtiğimiz ay başlayan grevin etkisiyle 17 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Bu karar, şirketin işgücünün %10’unu etkileyecek.

Grevde yer alan 33 bin işçi nedeniyle bazı uçakların üretimi durdu ve Boeing finansal sıkıntılarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

kaynak: reuters.com

Grev ve Üretimin Durması

Batı kıyısında gerçekleştirilen grevde yer alan işçiler, şirketin üretim sürecini olumsuz etkiledi. Özellikle 737 Max, 767 ve 777 model uçaklarının üretimi, grev nedeniyle tamamen durmuş durumda.

Şirketin CEO’su Kelly Ortberg, bu durumun Boeing’in küçülme sürecini hızlandırdığını ve işten çıkarmaların kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.

Yeni 777X Uçağı Teslimatı Ertelendi

Boeing ayrıca 777X model uçağının teslimatını 2026 yılına ertelediğini duyurdu. Bu uçak, aslında 2020 yılında hizmete girmesi planlanan bir projeydi. Ancak yaşanan üretim ve planlama aksaklıkları, bu önemli projenin tekrar ertelenmesine neden oldu.

İşten Çıkarılacaklar Kimler?

Şirketin küçülme planı sadece işçileri değil, aynı zamanda yöneticiler ve müdürleri de etkileyecek. Ortberg‘in gönderdiği e-postaya göre, işten çıkarmalar üst düzey çalışanları da kapsayacak.

Boeing’in bu zor dönemi atlatmak için maliyet azaltma yönünde adımlar atmaya devam ettiği belirtiliyor.

Şirketin karşı karşıya olduğu bu durumlar, Boeing’in geleceğini etkileyebilecek kritik gelişmeler arasında yer alıyor.

Boeing, 5 Milyar Dolarlık Kazanç Gideri Kaydetti ve Savunma Biriminde Değişiklik Yaptı

Boeing, savunma işletmesi ve iki ticari uçak programı için toplamda 5 milyar dolarlık vergi öncesi kazanç gideri açıkladı. 20 Eylül’de, şirket sorunlu uzay ve savunma bölümünün başkanı Ted Colbert‘i görevden aldı.

23 Ekim’de üçüncü çeyrek kazançlarını açıklayacak olan Boeing, ayrı bir duyuruda şu ana kadar 17,8 milyar dolar gelir beklediğini, hisse başına 9,97 dolarlık bir zarar kaydettiğini ve 1,3 milyar dolarlık daha iyi bir negatif işletme nakit akışı öngördüğünü belirtti.

LSEG verilerine göre, analistler Boeing’in üç aylık nakit tüketiminin ortalama negatif 3,8 milyar dolar olmasını bekliyordu.

Great Hill Capital’in sermaye yöneticisi Thomas Hayes, işten çıkarma kararlarının çalışanlar üzerinde grevi sonlandırma yönünde baskı yaratabileceğini ifade etti. Hayes, “Grevde maaş alamayan işçiler, kalıcı olarak işsiz kalmak istemeyeceklerdir. Bu nedenle grevin bir hafta içinde çözüleceğini düşünüyorum,” dedi.

Bu gelişmeler, Boeing’in finansal durumunu dengeleme ve işgücüyle ilgili zorluklarla başa çıkma çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.