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Ferdi Kadıoğlu
Gündem

Ferdi Kadıoğlu’nun Premier Lig’de İlk Golü Liverpool’a

Kerim Güler
2 Kasım 20240

Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Brighton’ın Liverpool’a konuk olduğu Premier Lig maçının ilk yarısında dikkat çeken bir performans sergiledi. İngiltere Premier Lig’in 10. haftasında Arne Slot’un yönettiği Liverpool ile Fabian Hürzeler’in takımı Brighton karşı karşıya geldi.

Anfield Road’da oynanan mücadelede, sezon başında Fenerbahçe’den Brighton’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, 14. dakikada unutulmaz bir gol attı. Rakip yarı alanın ortasında topu kapan Ferdi, hızla ilerleyerek ceza sahasına pasını aktardı.

Mitoma’nın Asisti

Japon oyuncu Mitoma, geniş bir alan bulup ceza sahasına girdi ve penaltı noktasına yerden pasını gönderdi. Welbeck’in arkasında kalan topu Ferdi, sağ ayağıyla sert bir vuruşla filelere göndermeyi başardı.

Ferdi Kadıoğlu’nun Performansı

Ferdi’nin bu golü, takımına önemli bir avantaj sağlarken, taraftarlarını da heyecanlandırdı. Genç futbolcunun sergilediği performans, Brighton taraftarları tarafından da büyük beğeni topladı.

Maçın Ardından

Brighton’ın Liverpool’ı deplasmanda mağlup ettiği mücadelenin ardından Ferdi Kadıoğlu, takım arkadaşlarıyla birlikte galibiyeti kutladı. Bu sonuçla Brighton, ligdeki konumunu daha da güçlendirdi.

Ferdi Kadıoğlu’nun attığı gol, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Futbolseverler, genç yeteneğin bu başarısını uzun süre konuşacak gibi görünüyor.

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