Ali Özgür Pehlivan, TAV Gazipaşa-Alanya Havalimanı Direktörlüğü Görevine Atandı

Ali Özgür Pehlivan, 1 Ekim 2024 itibariyle TAV Gazipaşa Alanya Havalimanı İşletmeciliği A.Ş.’de Havalimanı Direktörü olarak görevine başlamıştır.

Pehlivan, TAV Havalimanları Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı (COO) Kürşad Koçak’a bağlı olarak çalışmalarını sürdürecektir.

Pehlivan, TAV Havalimanları’na 2010 yılında katılmış olup, 2020’den itibaren Batum Havalimanı’nda Havalimanı Müdürü olarak görev yapıyordu. Şimdi ise TAV Gazipaşa-Alanya Havalimanı’ndaki yeni sorumluluklarıyla havacılık hizmetlerini geliştirme hedefiyle çalışacaktır.

Ali Özgür Pehlivan’ın Kariyeri

Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 2008 yılında mezun olan Pehlivan, Bilgi Üniversitesi’nde MBA eğitimini tamamlamıştır.

Kariyerine 2010 yılında TAV Havalimanları’nda Teknik Hizmetler Şefi olarak başlayan Pehlivan, 2017 yılında Medine Havalimanı’nda Orat ve Geçiş Sorumlusu olarak görev almıştır. Ardından 2018 yılında Mekanik Tesisat Müdür Yardımcısı olarak teknik hizmetlerin yönetiminde bulunmuştur.

2019 yılında Batum Havalimanı’nda Teknik Operasyonlardan Sorumlu Havalimanı Müdür Yardımcısı görevine atanmış, 2020 yılında ise Batum Havalimanı’nda Havalimanı Müdürü olmuştur.

İngilizce bilen Pehlivan, evli ve bir çocuk babasıdır.